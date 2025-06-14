Dua Lipa'dan ilişki açıklaması

Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa, ilişkisi hakkında açıklamada bulundu.

2024'ün başından bu yana İngiliz oyuncu Callum Turner ile birliktelik yaşayan Dua Lupa, ilişkilerinde olmazsa, olmaz kurallarından birinin ne olduğunu açıkladı.

Dua Lipa, o kuralı; "Sevgilimle 2.5 haftadan fazla birbirimizden uzak kalmamak gibi bir kuralımız var" sözleriyle açıklarken, Callum Turner ile iş takvimini buna göre ayarladıklarını belirtti