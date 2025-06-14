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        Haberler Magazin Dua Lipa'dan ilişki açıklaması - Magazin haberleri

        Dua Lipa'dan ilişki açıklaması

        Dua Lipa, sevgilisiyle olan olmazsa, olmaz kurallarından birinin ne olduğunu açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.06.2025 - 17:06 Güncelleme: 14.06.2025 - 17:18
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        Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa, ilişkisi hakkında açıklamada bulundu.

        2024'ün başından bu yana İngiliz oyuncu Callum Turner ile birliktelik yaşayan Dua Lupa, ilişkilerinde olmazsa, olmaz kurallarından birinin ne olduğunu açıkladı.

        Dua Lipa, o kuralı; "Sevgilimle 2.5 haftadan fazla birbirimizden uzak kalmamak gibi bir kuralımız var" sözleriyle açıklarken, Callum Turner ile iş takvimini buna göre ayarladıklarını belirtti

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        #Dua Lipa
        #ilişki
        #aşk
        #Callum Turner
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