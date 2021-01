Dua Lipa hamile mi? Dua Lipa'nın seviglisi kimdir? Soruları merak konusu oldu. Sevgilisi Anwar Hadid ile Meksika'da tatil yapan İngiliz şarkıcı Dua Lipa'nın son paylaşımı kafaları karıştırdı. Lipa'nın gönderisini melek ve biberon emojileri ile paylaşması akıllara, "Bebek mi geliyor?" sorusunu getirdi.

DUA LİPA HAMİLE Mİ?

25 yaşındaki Lipa'nın yeşil elbisesiyle verdiği pozu takipçilerinin kafalarını karıştırdı.

Lipa'nın gönderisini melek ve biberon emojileri ile yayınlaması akıllara "Bebek mi geliyor?" sorusunu getirdi.

Konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmayan şarkıcının paylaşımı, hayranlarında merak uyandırdı.

DUA LİPA'NIN SEVGİLİSİ ANWAR HADİD KİMDİR?

Dünyaca ünlü manken Gigi ve Bella Hadid'in erkek kardeşi olan Anwar Hadid 21 yaşında ABD Kaliforniya doğumludur.

Anwar Hadid'de ablaları gibi mankenlik yapıyor

DUA LİPA KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

İngiliz şarkıcı ve şarkı yazarı. Kariyerine modellik yaparak başlasa da 2015'te Warner Music Group ile anlaşma imzalayarak şarkıcılığa atıldı ve 2017'de kendi adını taşıyan çıkış albümünü piyasaya sürdü. İngiltere Albüm Listesi'nde üç numaraya kadar yükselen albümden "Be the One", "IDGAF" ve "New Rules" dahil yedi single çıktı. "New Rules", Birleşik Krallık'ta zirveye yerleşirken ABD'de 6 numaraya kadar ilerledi. 2018'de Lipa, BRIT Ödülleri'nde Britanyalı Kadın Solo Sanatçı ve Britanyalı En İyi Çıkış ödüllerini kazandı.

Nisan 2018'de Calvin Harris ile birlikte çıkardığı "One Kiss" şarkısı da İngiltere'de bir numaraya yükseldi ve ülkede o yıl en uzun süre bir numarada kalan kadın sanatçı oldu. Şarkı ayrıca 2019'da Yılın Şarkısı BRIT Ödülü elde etti. Aynı yıl Lipa, En İyi Yeni Sanatçı kategorisinde Grammy Ödülü kazanırken Silk City ile düeti "Electricity" ise En İyi Dans Kaydı kategorisinde Grammy kazandı. İlk albümünden çıkan şarkıların listelerde üst sıralara çıkmasıyla albüm Spotify'da en çok dinlenen albümler arasında girdi ve çeşitli ülkelerde platin sertifika kazandı. Şarkıcı, Mart 2020'de çıkan Future Nostalgia albümünden şimdiye dek "Don't Start Now", "Physical" ve "Break My Heart" single'larını yayımladı.

Babası Dukagjin Lipa rock müzisyeniydi ve Dua onun müziklerini dinleyerek vakit geçirdi. 14 yaşındayken favorileri Christina Aguilera ve Nelly Furtado şarkılarını YouTube üzerinde cover'layıp yayımlamıştır.

Dua Lipa'nın müzik tarzı Dark Pop olarak tanımlanır.