Dua Lipa plajda beyazlar içinde

Dua Lipa yazın tadını sonuna kadar çıkarıyor. Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı, deniz kenarı tatilinden pozlarını da hayranlarıyla paylaşmayı ihmal etmiyor.

29 yaşındaki şarkıcı ve söz yazarı, beyaz bikini üzerine giydiği bluzuyla verdiği pozları, sosyal medya hesabında "Vitamin denizi" başlığıyla paylaştı.

Yazın başından bu yana Monaco, İtalya ve farklı sahil bölgelerinde yazın tadını çıkaran Dua Lipa, stüdyoya dönmeden önce enerji depoluyor.

Dua Lipa, tatil sezonunda sık sık 35 yaşındaki oyuncu nişanlısı Callum Turner ile birlikte görüntü verdi.

Geçen yıl aralık ayında Dua Lipa ile Callum Turner'ın nişanlandığı ortaya çıkmış ancak çift bu haberlere dair yorum yapmamıştı. Lipa, haziranda nişanlandıklarını duyurduktan sonra Callum Turner ile çocuk sahibi olmayı da çok istediğini açıklamıştı.