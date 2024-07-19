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        Haberler Dünyadan Dubai Prensesi Şeyha Mahra bir yıllık eşi Şeyh Mana'yı Instagram üzerinden boşadı: Boş ol, boş ol, boş ol! - magazin haberleri

        Dubai Prensesi Şeyha Mahra bir yıllık eşi Şeyh Mana'yı Instagram üzerinden boşadı: Boş ol, boş ol, boş ol!

        Dubai Emiri Muhammed bin Raşid'in henüz iki ay önce doğum yapan kızı Prenses Şeyha Mahra, bir yıllık evliliğini sert bir Instagram açıklamasıyla bitirdi: Boş ol, boş ol, boş ol!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.07.2024 - 10:21 Güncelleme: 19.07.2024 - 10:21
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        Dubai Emiri Muhammed bin Raşid El Maktum'un kızı, sert bir sosyal medya paylaşımı yaparak boşandığını duyurdu.

        Şeyha Mahra bin Muhammed bin Rashid El Mektum, Instagram sayfasında "Boşandığımızı ilan ediyorum" yazan bir duyuru yayınlayarak takipçilerini şaşırttı.

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        Nisan 2023'te Şeyh Mana bin Muhammed bin Rashid bin Mana El Maktum ile evlenen Prenses Şeyha'nın iki ay önce bebeği dünyaya gelmişti.

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        30 yaşındaki Prenses Şeyha, sosyal medya paylaşımında şunları yazdı: Sevgili kocacığım, diğer arkadaşlarla meşgul olduğun için, boşandığımı ilan ediyorum. Boş ol, boş ol, boş ol. Kendine iyi bak. Eski eşin.

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        Şeyha Mahra'nın eşi ve babası konu hakkında yorum yapmadı.

        Çiftin tüm fotoğrafları hem Şeyha Mahra'nın hem de eşinin hesabından silindi.

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        Şeyha Mahra'nın Instagram paylaşımına farklı tepkiler geldi. Bazı kullanıcılar Prenses'in hesabının hack'lenmiş olabileceğini öne sürse de gönderinin yayınlanmasından bu yana herhangi bir bilgisayar korsanlığı kanıtı ortaya çıkmadı.

        Birçok kullanıcı ona destek verdi, cesaretini övdü ve geleceği için iyi dileklerini iletti. Bazıları, onun sözcük seçimi göz önüne alındığında, sadakatsizliğin söz konusu olabileceğine dair yorumlar yaptı.

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        Kısa süre önce kızıyla birlikte fotoğrafını "Sadece ikimiz" notuyla paylaşması da ayrılık ilanıyla birlikte anlam kazandı. Pek çok takipçisi, "Neden böyle yazdığını şimdi anladık" benzeri yorumlar yazdı.

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        Prenses Şeyha'nın babası Şeyh Muhammed bin Rashid El Maktum, 2006 yılından bu yana Dubai'yi yönetiyor. Şeyha Mahra, onun 26 çocuğundan biri. İngiltere'de üniversite eğitimi alan Prenses Şeyha, ülkesinde kadınların güçlendirilmesi konusunda sesini yükseltti.

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        Şeyha Mahra'nın bir yıl önce evlendiği eşi 26 yaşındaki Şeyh Man, bir girişimci. Bugüne dek birçok büyük şirkete ve ticari girişime öncülük etti.

        #Dubai prensesi
        #Şeyha Mahra
        #boşanma
        #Ayrılık
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