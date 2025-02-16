Dudak kremi orucu bozar mı? Diyanet'e göre oruçluyken dudak kremi kullanmak orucu bozar mı?

Ayrıca yeme içme tanımına girmediğinden, oruçluyken dudak kremi kullanmak genellikle orucu bozucu bir eylem olarak kabul edilmez. Peki, dudakların nemlendirilmesinde kullanılan kremlerde dikkat edilmesi gereken hususlar neler, bu uygulama tamamen masum mu, yoksa bazı durumlarda orucu riske atabilir mi?

Ramazan ayı ve diğer oruç tutulan dönemlerde insanlar sadece yeme içmeden uzak durmakla kalmaz, aynı zamanda kendilerine sunulan dinî prensiplerle uyuşmayan diğer davranışlardan da kaçınmaya özen gösterir. Bu prensiplerin başında, özellikle mideye ulaşabilecek her maddenin orucu bozduğu inancı yer alır. Diyanet İşleri Başkanlığı, deri yoluyla emilen merhem, krem veya yapıştırıcı bantların orucu bozmadığını, çünkü bunların yeme-içme kategorisine girmediğini ve mideye ulaşacak şekilde emilim sağlamadığını belirtir. Dudak kremi de dudak yüzeyine uygulanan, esas olarak cilt bakımını amaçlayan bir üründür. Bu nedenle dudak kremi orucu bozar mı? sorusu, tüketilmediği ve mideye ulaşmadığı sürece hayır şeklinde yanıtlanabilir. Yine de bu konuda bazı hassas noktalar mevcuttur; zira dudak kremleri çoğu zaman hoş kokulu veya meyveli aromalar içerebilir ve dudakları yalama veya yutma eylemiyle farkında olmadan mideye bir miktar krem geçişi yaşanabilir. Bu durum orucun manevî boyutuna zarar verecek bir eylem midir?

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DİYANET’E GÖRE DUDAK KREMİ ORUCU BOZAR MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın deri üzerindeki merhem veya ilaç kullanımına dair açıklaması, dudak kremiyle ilgili hükmü de aydınlatacak niteliktedir. Deri yoluyla emilen maddelerin çok az ve yavaş bir şekilde kana karışması, yeme içme kategorisine girmediği için orucu bozucu etki oluşturmaz. Dudağa sürülen krem de esasen cildi nemlendirmek amacıyla uygulandığından, içecek veya yiyecek işlevi görmekten uzaktır. Eğer kremin tadı fark edilmez ve bilinçli şekilde yutulmazsa, oruç üzerinde olumsuz bir etki yaratmadığı düşünülür. Aynı şekilde, kremden kaynaklanan tat veya koku, yutulmadığı sürece oruca zarar vermez. Dudağın dış kısmında kalan bir nemlendiricinin mideye ulaşması ise son derece sınırlı ve kasıtsız bir ihtimal olarak kabul edilir.

Diyanet’in genel değerlendirmesi, cilt yoluyla yapılan işlemlerin orucu bozmadığı yönündedir.

Dudak kremi, deri üzeri uygulamaya örnek teşkil eder ve yeme-içme kategorisine girmez.

Oruçlu olduğunu unutarak bu kremi tatmak veya yutmak gibi bir durum olmadıkça, oruç geçerliliğini korur.

Bu noktada akla gelen soru, krem içeriklerinin ne derece “tat alma” özelliği sunduğudur. Eğer dudak kremi aromalı veya lezzet veren bir madde içeriyorsa, farkında olmadan yutulması mümkündür. Oruçlu kişiler, tercihen tatsız veya kokusuz dudak kremlerini seçerek bu endişeyi minimize edebilir. Önemli olan, bilinçli biçimde kremi ağız içine taşımamak ve oruç bilincini korumaktır.