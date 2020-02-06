Etli nohut yemeği tarifi

NOHUT YEMEĞİ KAÇ KALORİDİR?

Etli nohut yemeğinin yaklaşık 180 gramı 285 kcaldır. Ayrıca nohutun iştah açtığı da bilinmektedir. Diyette tüketmeyi düşünüyorsanız salçasız olarak tercih edebilirsiniz.

NOHUT YEMEĞİ TARİFİ

Nohut yemeği malzemeleri;

300 gram kuşbaşı dana eti

2 su bardağı nohut

1 adet soğan

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı pul biber, karabiber ve tuz

Nohut yemeği nasıl yapılır?

Nohutu bir gece önceden suya koyun. Ertesi gün kuşbaşı eti 1 bardak su ile yaklaşık yarım saat haşlayın. Soğanı soyup ince ince doğrayın. Yağı düdüklü tencereye alın üzerine soğanları koyun ve hafif pembeleşinceye kadar kavurun. Üzerine sulandırdığınız salçayı koyun pişirin. Ardından et ve nohutu ekleyin. Tuz ve baharatları da attıktan sonra karıştırın. Üzerini geçecek şekilde su koyun. Kaynayınca düdüklü tencerenizin kapağını kilitleyip en az 30 dakika kadar pişirin. Düdüklünün kapağını açıp piştiğine emin olduktan sonra tekrar kapatıp dinlenmeye bırakın. Nohut yemeği dinlenirken tüm malzeme ile karışır ve daha yoğun tat ortaya çıkar. Afiyet olsun...