Düğün Dernek filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?
Düğün Dernek filmi, 7 Ocak Çarşamba akşamı Show TV ekranlarında izleyici ile buluşuyor. yönetmenliğini ve senaristliğini Selçuk Aydemir üstlendiği film, 2013 yılında gösterime girdi. Filmin başrollerini ise Ahmet Kural, Murat Cemcir, Rasim Öztekin, Devrim Yakut ve Barış Yıldız üstlenmektedir. Peki, "Düğün Dernek filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?" İşte Düğün Dernek filmi konusu ve oyuncuları...
DÜĞÜN DERNEK FİLMİ KONUSU NEDİR?
Sivaslı Tarık ve Letonyalı Nugesha'nın aynı ülkede çalışabilmesi için acilen evlenmesi gerekir. Ancak damadın babası İsmail için dört dörtlük bir düğün yapılması şarttır. Sivas'ta düğün gelenekleri ağırdır ve İsmail'in de imkanları dardır. Ancak İsmail'in can yoldaşları ve tüm Sivas düğün için seferber olur.
DÜĞÜN DERNEK FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Ahmet Kural - Tüpçü Fikret
Murat Cemcir - Çetin (Çeto)
Rasim Öztekin - İsmail
Zerrin Sümer - Şengül Teyze
Jelena Bolic - Marika
Barış Yıldız - Muallim Saffet (Öğretmen)
Devrim Yakut - Hatice
Şinasi Yurtsever - Yılmaz
İnan Ulaş Torun - Damat Tarık
Erol Aksoy - Nazmi Emmi (Amca)
Kemal İnci - İsmail'in abisi
Reyhan İlhan - İsmail' in yengesi
Lelde Dreimane - Marika'nın arkadaşı
Toms Liepajnieks - Marika'nın arkadaşının sevgilisi
Rihard Lepels - Marika'nın gerçek nişanlısı