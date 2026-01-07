Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin Düğün Dernek filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Düğün Dernek ne zaman çekildi?

        Düğün Dernek filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

        Düğün Dernek filmi, 7 Ocak Çarşamba akşamı Show TV ekranlarında izleyici ile buluşuyor. yönetmenliğini ve senaristliğini Selçuk Aydemir üstlendiği film, 2013 yılında gösterime girdi. Filmin başrollerini ise Ahmet Kural, Murat Cemcir, Rasim Öztekin, Devrim Yakut ve Barış Yıldız üstlenmektedir. Peki, "Düğün Dernek filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?" İşte Düğün Dernek filmi konusu ve oyuncuları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.01.2026 - 18:37 Güncelleme: 07.01.2026 - 18:37
        1

        Düğün Dernek filmi, bu akşam Show TV ekranlarında sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Filmin çekimleri İstanbul, Sivas ve Erzincan'da gerçekleştirildi. Film, Sivas'ın Esenyurt köyünde yaşayan İsmail'in yurt dışından dönen oğlu Tarık'a düğün yapma çabasını ve başlarına gelen komik olayları konu almaktadır. Peki, "Düğün Dernek filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Düğün Dernek ne zaman çekildi?" İşte detaylar...

        2

        DÜĞÜN DERNEK FİLMİ KONUSU NEDİR?

        Sivaslı Tarık ve Letonyalı Nugesha'nın aynı ülkede çalışabilmesi için acilen evlenmesi gerekir. Ancak damadın babası İsmail için dört dörtlük bir düğün yapılması şarttır. Sivas'ta düğün gelenekleri ağırdır ve İsmail'in de imkanları dardır. Ancak İsmail'in can yoldaşları ve tüm Sivas düğün için seferber olur.

        3

        DÜĞÜN DERNEK FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

        Ahmet Kural - Tüpçü Fikret

        Murat Cemcir - Çetin (Çeto)

        Rasim Öztekin - İsmail

        Zerrin Sümer - Şengül Teyze

        Jelena Bolic - Marika

        Barış Yıldız - Muallim Saffet (Öğretmen)

        Devrim Yakut - Hatice

        Şinasi Yurtsever - Yılmaz

        İnan Ulaş Torun - Damat Tarık

        Erol Aksoy - Nazmi Emmi (Amca)

        Kemal İnci - İsmail'in abisi

        Reyhan İlhan - İsmail' in yengesi

        Lelde Dreimane - Marika'nın arkadaşı

        Toms Liepajnieks - Marika'nın arkadaşının sevgilisi

        Rihard Lepels - Marika'nın gerçek nişanlısı

        4

        DÜĞÜN DERNEK NEREDE ÇEKİLDİ?

        Düğün Dernek filminin çekimleri İstanbul, Sivas ve Erzican'da yapıldı. Çekimler için Erzincan'ın Kemaliye ilçesi seçildi.

