Toplu iğneye kadar düşünüldü, 100 bin TL masraf yapıldı

Olay, Alaşehir ilçesine bağlı Kemaliye Mahallesi'nde yaşandı. Bekar olan İ.Ç (27), isminin Zeynep Bozkurt olduğunu söyleyen bir kişiyle aileleri vasıtasıyla tanıştı. İ.Ç, gönlünü de kadına kaptırınca babasının, "mürüvvetini artık göreyim" sözleri aklına geldi ve başına geleceklerden habersiz evlenmeye karar verdi.



İHA'nın haberine göre, olayların hızlı gerçekleşmesiyle hemen düğün tarihi alındı. Damat ve ailesi, bu duruma oldukça mutlu oldu ve hemen hazırlıklara başlandı.

TOPLU İĞNEYE KADAR DÜŞÜNÜLDÜ, 100 BİN TL MASRAF YAPILDI

Aile, oğullarının evlenebilmesi için hiçbir masraftan kaçınmadı. Her şey en ince ayrıntısına kadar düşünüldü ve damadın ailesi 100 bin lira masraf yaptı. Düğün tarihi ise 26 Ağustos olarak belirlendi, gün gelip çattı. Düğün için artık her şey hazırdı. Misafirlerin gelmesiyle de tören başladı. Damat ve ailesi düğünde her şeyden habersiz doyasıya eğlendi. Takı merasimi sırasında da geline 60 bin lira değerinde altın takıldı.

HAYATININ ŞOKUNU DÜĞÜN BİTTİĞİNDE YAŞADI

Damat, düğün bittiğinde gelinin akrabalarını göremedi; üstelik takılan takılar da ortada yoktu. Düğündeki misafirler de ne olup bittiğine bir türlü anlam veremedi. İ.Ç, dolandırıldığını anladı ve hemen durumu jandarmaya bildirdi. Düğün yerine gelen jandarma ekipleri, hemen sahte ismi Zeynep Bozkurt olan kadını gözaltına aldı. Kemaliye Jandarma ekipleri tarafından ifadesi alınan kadın, ardından da Alaşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Kadın, burada yapılan tahkikatların ardından serbest bırakıldı. Dolandırıcı kadın, daha sonra da izini kaybettirdi. Damat, isminin Zeynep Bozkurt olmadığını öğrendiği kadının serbest bırakılması ve ardından da takılarla birlikte kayıplara karışan akrabalarının yanına giderek izini kaybettirdiğini öğrenmesiyle ikinci bir şoku yaşadı.

"KARŞI TARAFIN DOLANDIRICI OLDUĞUNU BİLMİYORDUK"



Düğün merasimi için yaklaşık 100 bin lira para harcadığını dile getiren damat İ.Ç, düğünün sona ermesinin ardından neye uğradığını şaşırdığını ifade ederek, "Babam mürüvvetimi görmek istiyordu. Aileler vasıtasıyla görüştük, evlenmeye başvurduk, nikahımız kıyıldı ve düğünümüz başladı. Karşı tarafın dolandırıcı olduğunu bilmiyorduk. Benim canım yandı, başkalarının canı yanmasın; adalet yerini bulsun" dedi.

SAHTE GELİN SERBEST BIRAKILDI, KAYIPLARA KARIŞTI

Düğünün sona ermesinin ardından karşı taraftan kimsenin kalmadığını fark ettiğini dile getiren İ.Ç, sahte ismi Zeynep Bozkurt olan gelinin serbest bırakılmasından sonra sahte gelinin de akrabalarının yanına gittiğini iddia ederek, bir daha kendisinden haber alamadığını söyledi. İ.Ç, özenle hazırlık yaptığı ve hayatının en mutlu günü olmasını dilediği günde böylesine bir olayla karşı karşıya kalmanın şokunu halen üzerinden atamadığını belirtti.

Kendi babasının da sahte gelin adayına 5 adet bilezik taktığını ifade eden İ.Ç, başkalarının da dolandırılmaması için dikkatli olmaları gerektiğini söyledi. Düğün görüntülerinde de sahte gelinin akrabalarının gelinin yanından bir an olsun ayrılmadığı ve düğün merasiminin başlangıç dansında sahte gelinin damada karşı soğuk tavırları da dikkat çekti.





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