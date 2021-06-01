Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

Düğünler açıldı mı? Düğünler nasıl olacak? İçişleri Bakanlığı Normalleşme Genelgesine göre düğünler

Evlilik hayali kuran binlerce çiftin gözü kulağı İçişleri Bakanlığı Normalleşme Genelgesinde. Binlerce çift, korona virüs tedbirleri kapsamında kapalı durumda bulunan düğün salonlarının ne zaman açılacağını merak ediyor. İşte İçişleri Bakanlığı Normalleşme Genelgesine göre düğün salonlarının durumu...

Düğünler açıldı mı? Düğünler nasıl olacak? İçişleri Bakanlığı Normalleşme Genelgesine göre düğünler

Düğün salonları açıldı mı? Düğün salonları ne zaman açılacak? Evlenmek isteyen çiftlerin yanı sıra, düğün salonu işletmeleri, müzisyenler ve daha bu sektörden gelir elde eden binlerce vatandaş da bu sorunun yanıtını bekliyor. Kabine toplantısında düğün salonları ile ilgili açıklama yapıldı mı? İşte detaylar...

DÜĞÜN SALONLARI AÇILDI MI? NE ZAMAN AÇILACAK?

1 Haziran'dan itibaren nikah ve düğün törenleri yapılabilecek.

Nikah törenleri ile nikah merasimi şeklindeki düğünler;

- Açık alanlarda;
Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde nikah törenleri ve düğünlerle ilgili belirlenen tüm kurallara eksiksiz riayet edilmesi,
Masa ve sandalyeler arasında gerekli mesafenin bırakılması ile temizlik, maske, mesafe kurallarına uyulması,
Yiyecek-içecek ikramının yapılmaması,
Kapalı alanlarda ise yukarıdaki kurallara ilave olarak;
Kişi başı asgari 6 m² alan bırakılması,
Azami 100 davetli ile sınırlandırılması, kaydıyla 1 Haziran 2021 Salı gününden itibaren yapılabilecektir.
Yiyecek-içecek ikramına ve kapalı alanlarda azami davetli sayısına ilişkin kısıtlamalara 15 Haziran 2021 Salı günü son verilecektir. Bu tarihten sonraki nikah törenleri ve düğünlerde yiyecek-içecek ikramı yapılabilecek olup kapalı alanlarda kişi başına en az 6 m² alan bırakılması kaydıyla azami katılımcı sınırı uygulanmayacaktır.
Nişan ve kına gibi etkinliklere 1 Temmuz 2021 tarihinden sonra izin verilecektir.

Kabine Toplantısı sonrasında açıklanan korona virüs tedbirleri şöyle:

Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve Cumartesi günü akşam 22 ile sabah 5 saatleri arasında uygulanmaya devam edilecektir.

Bu sınırlama hafta sonu ise Cumartesi 22 ile Pazartesi sabahı 5 arasında, yani Pazar gününün tamamını da kapsayacak şekilde uygulanacaktır.

Temmuz ayında, bu kısıtlama süreleri ve günleri, vaka ve vefat sayılarındaki değişime, aşılamada kat edilen mesafeye göre yeniden belirlenecektir.

Restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi yeme-içme yerleri sabah 7 ile akşam 21 saatleri arasında belirlenen kurallara göre masaya servis yapabilecek, saat 24’e kadar da paket servisini sürdürebilecektir.

Bu mekânlarda, sokağa çıkma kısıtlaması olan Pazar günü ise sadece paket servis hizmeti verilmeye devam edilecektir.

Yaklaşık 1,5 aydır faaliyetlerine ara vermiş olan kahvehane, kafe, çay bahçesi, halı saha, spor salonu, lunapark gibi işletmeler, belirlenen kurallar çerçevesinde, Pazar günü hariç sabah 7 ile akşam 21 saatleri arasında, yarından itibaren çalışabilecektir.

Diğer işyerlerinin, Pazar günü haricinde, belirlenen saatlerde ve belirlenen şartlarda faaliyetlerini yürütebilmeleriyle ilgili uygulama sürecektir.

Üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibariyle başlayacaktır.
Spor kulüpleri genel kurullarını Haziran’ın ilk gününden itibaren, diğer kuruluşlar da Haziran’ın ikinci yarısından itibaren gerçekleştirebileceklerdir.

Kamu kurumlarındaki esnek mesai uygulaması, yeni bir düzenlemeye kadar devam edecektir.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bıçaklanan doktor ile görüştü - Haberler
GÜNDEMCumhurbaşkanı Erdoğan, bıçaklanan doktor ile görüştü
SON DAKİKA: THY duyurdu! 8 ülkeden gelenler karantinaya alınacak - Haberler
GÜNDEMTHY duyurdu! 8 ülkeden gelenler karantinaya alınacak
CANLI | Son dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar
GÜNDEMCHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar
SON DAKİKA: Evlendirme dairesi önünde kuyruk - Haberler
GÜNDEMEvlendirme dairesi önünde kuyruk
Sinemalar açık mı, kapalı mı? 1 Haziran sinemalar açıldı mı? İşte yeni normalleşme kararları
GÜNDEMSinemalar açık mı, kapalı mı?
Botoks sahtekârlarına baskın! - Haberler
GÜNDEMBotoks sahtekârlarına baskın!
Son dakika: İYİ Parti'nin parlamenter sistem önerisindeki 'nergis'in sırrı
GÜNDEMİYİ Parti'nin önerisindeki 'nergis'in sırrı
KPSS başvuru ekranı ve başvuru kılavuzu! 2021 KPSS ücreti nedir? 2021 KPSS başvuruları nasıl yapılır?
GÜNDEM2021 KPSS ücreti ne kadar?
İSG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 İSG sınav sonuçları sorgulama ekranı
GÜNDEMİSG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Kafeler açıldı mı? 1 Haziran'da bugün kafe ve restoranlar kaça kadar açık, kaçta kapanıyor?
GÜNDEMKafeler ve restoranlar açıldı mı?