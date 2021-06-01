Düğün salonları açıldı mı? Düğün salonları ne zaman açılacak? Evlenmek isteyen çiftlerin yanı sıra, düğün salonu işletmeleri, müzisyenler ve daha bu sektörden gelir elde eden binlerce vatandaş da bu sorunun yanıtını bekliyor. Kabine toplantısında düğün salonları ile ilgili açıklama yapıldı mı? İşte detaylar...

DÜĞÜN SALONLARI AÇILDI MI? NE ZAMAN AÇILACAK?

1 Haziran'dan itibaren nikah ve düğün törenleri yapılabilecek.

Nikah törenleri ile nikah merasimi şeklindeki düğünler;

- Açık alanlarda;

Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde nikah törenleri ve düğünlerle ilgili belirlenen tüm kurallara eksiksiz riayet edilmesi,

Masa ve sandalyeler arasında gerekli mesafenin bırakılması ile temizlik, maske, mesafe kurallarına uyulması,

Yiyecek-içecek ikramının yapılmaması,

Kapalı alanlarda ise yukarıdaki kurallara ilave olarak;

Kişi başı asgari 6 m² alan bırakılması,

Azami 100 davetli ile sınırlandırılması, kaydıyla 1 Haziran 2021 Salı gününden itibaren yapılabilecektir.

Yiyecek-içecek ikramına ve kapalı alanlarda azami davetli sayısına ilişkin kısıtlamalara 15 Haziran 2021 Salı günü son verilecektir. Bu tarihten sonraki nikah törenleri ve düğünlerde yiyecek-içecek ikramı yapılabilecek olup kapalı alanlarda kişi başına en az 6 m² alan bırakılması kaydıyla azami katılımcı sınırı uygulanmayacaktır.

Nişan ve kına gibi etkinliklere 1 Temmuz 2021 tarihinden sonra izin verilecektir.

Kabine Toplantısı sonrasında açıklanan korona virüs tedbirleri şöyle:

Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve Cumartesi günü akşam 22 ile sabah 5 saatleri arasında uygulanmaya devam edilecektir.

Bu sınırlama hafta sonu ise Cumartesi 22 ile Pazartesi sabahı 5 arasında, yani Pazar gününün tamamını da kapsayacak şekilde uygulanacaktır.

Temmuz ayında, bu kısıtlama süreleri ve günleri, vaka ve vefat sayılarındaki değişime, aşılamada kat edilen mesafeye göre yeniden belirlenecektir.

Restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi yeme-içme yerleri sabah 7 ile akşam 21 saatleri arasında belirlenen kurallara göre masaya servis yapabilecek, saat 24’e kadar da paket servisini sürdürebilecektir.

Bu mekânlarda, sokağa çıkma kısıtlaması olan Pazar günü ise sadece paket servis hizmeti verilmeye devam edilecektir.

Yaklaşık 1,5 aydır faaliyetlerine ara vermiş olan kahvehane, kafe, çay bahçesi, halı saha, spor salonu, lunapark gibi işletmeler, belirlenen kurallar çerçevesinde, Pazar günü hariç sabah 7 ile akşam 21 saatleri arasında, yarından itibaren çalışabilecektir.

Diğer işyerlerinin, Pazar günü haricinde, belirlenen saatlerde ve belirlenen şartlarda faaliyetlerini yürütebilmeleriyle ilgili uygulama sürecektir.

Üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibariyle başlayacaktır.

Spor kulüpleri genel kurullarını Haziran’ın ilk gününden itibaren, diğer kuruluşlar da Haziran’ın ikinci yarısından itibaren gerçekleştirebileceklerdir.

Kamu kurumlarındaki esnek mesai uygulaması, yeni bir düzenlemeye kadar devam edecektir.