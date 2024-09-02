Duhok’lu iş insanı cinayetinde sıcak gelişme

Olay, bir önceki gece saat 00.40 sıralarında Fatih'in Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan bir otelin restoranında meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, restoranda çıkan kavga sonucu, İstanbul'a turist olarak gelen Iraklı iş insanı Hakeem Luqman Tawfeeq bıçaklanarak öldürüldü. Otel restoranında yaşanan ve dışarıya sıçrayan olayla ilgili önemli gelişme yaşandı.

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İKİ ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yaşanan cinayetin ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Başlatılan çalışmalarda, yaşanan kavgada, olayda bıçağı kullanan Hayrettin O. olduğu saptandı. Olayda Iraklı turistleri darp eden kişinin de otelin güvenlik görevlisi Uğur Y. olduğu belirlendi. Yapılan çalışmalar ardından cinayeti işleyen Hayrettih O. Fatih’te saklandığı adreste yakalandı. Güvenlik görevlisi Uğur Y. ise Beşiktaş’ta cinayet ekipleri tarafından yakalandı.