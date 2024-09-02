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        Haberler Gündem 3. Sayfa Duhok’lu iş insanı cinayetinde sıcak gelişme | Son dakika haberleri

        Duhok’lu iş insanı cinayetinde sıcak gelişme

        İstanbul Fatih'teki bir otelin restoranında başlayan ve cinayetle sonuçlanan bıçaklı kavga olayıyla ilgili sıcak gelişme yaşandı. Iraklı turist iş insanı Hakeem Lugman Tawfeeg'ını çıkan kavgada bıçaklayan şüpheli Hayrettin O., ile olayda yer alan güvenlik görevlisi Uğur Y. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Olayla ilgili toplam 7 kişi gözaltına alındı. Yapılan çalışmalarda olayın yan bakma yüzünden çıkan tartışmanın ardından yaşandığı ortaya çıktı. Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberi

        Giriş: 02.09.2024 - 21:54 Güncelleme: 02.09.2024 - 21:55
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        Bıçağı kullanan zanlı yakalandı
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        Olay, bir önceki gece saat 00.40 sıralarında Fatih'in Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan bir otelin restoranında meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, restoranda çıkan kavga sonucu, İstanbul'a turist olarak gelen Iraklı iş insanı Hakeem Luqman Tawfeeq bıçaklanarak öldürüldü. Otel restoranında yaşanan ve dışarıya sıçrayan olayla ilgili önemli gelişme yaşandı.

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        İKİ ŞÜPHELİ YAKALANDI

        Yaşanan cinayetin ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Başlatılan çalışmalarda, yaşanan kavgada, olayda bıçağı kullanan Hayrettin O. olduğu saptandı. Olayda Iraklı turistleri darp eden kişinin de otelin güvenlik görevlisi Uğur Y. olduğu belirlendi. Yapılan çalışmalar ardından cinayeti işleyen Hayrettih O. Fatih’te saklandığı adreste yakalandı. Güvenlik görevlisi Uğur Y. ise Beşiktaş’ta cinayet ekipleri tarafından yakalandı.

        7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Olayla ilgili yapılan çalışmalarda Fatih’de düzenlenen operasyonda Hayrettin O.’nun yakalandığı evde bulunan 5 kişi daha gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmaya devam ediliyor.

        YAN BAKMA TARTIŞMASI ÇIKTI

        Olayla ilgili detaylarda ortaya çıktı. Ortaya çıkan detaylara göre, kardeşi ve arkadaşıyla restoranda oturan Hakeem Luqman Tawfeeq, aynı restoranda iki kadın arkadaşıyla oturan Hayrettin O., ağabeyi Zeynedin O. ile dansa kalkan kadınlara yan bakma yüzünden tartışma yaşadı. Yaşanan bu tartışma kavgaya dönüştü.

        Kavgayı ayırmaya çalışan otelin güvenlik görevlisi Uğur Y. de Iraklı turistleri darp etmeye başladı. Dışarıya sıçrayan kavgada Hayrettin O., Iraklı turist Hakeem Luqman Tawfeeq'ı bıçakladı. Iraklı turist aldığı bıçak darbeleriyle olay yerinde hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan zanlılar düzenlenen operasyonla yakalandı.

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        #Hakeem Lugman Tawfeeg
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