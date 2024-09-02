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        Kıskançlık cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı

        İstanbul Fatih'teki bir otelin restoranında başlayan ve cinayetle sonuçlanan bıçaklı kavganın görüntüleri ortaya çıktı. Kıskançlık nedeniyle Iraklı iş insanı Hakeem Lugman Tawfeeg ile yan masada oturanlar arasında çıkan kavga anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde restoranda başlayan tartışmanın dışarda da bıçakla devam ettiği görüldü.

        Giriş: 02.09.2024 - 14:56 Güncelleme: 02.09.2024 - 15:21
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        Kıskançlık cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı
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        İstanbul'da bir otelin restoranında başlayan ve cinayetle sonuçlanan tartışmanın görüntüleri ortaya çıktı.

        Olay, bir önceki gece saat 00.40 sıralarında Fatih'in Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan bir otelin restoranında meydana geldi.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun özel haberine göre, İstanbul'a turist olarak gelen Iraklı iş insanı Hakeem Luqman Tawfeeq, kardeşi Saad Muhsin Tawfeeq ve arkadaşı Bilal Adil Khorsheed ile birlikte olay gecesi alkol almak için başka bir otelin restoranına gitti.

        TARTIŞMA CİNAYETLE SONUÇLANDI

        Kardeşi ve arkadaşıyla restoranda oturan Hakeem Luqman Tawfeeq, aynı restoranda iki kadın arkadaşıyla oturan Hayrettin O., ağabeyi Zeynedin O. ile tartışmaya başladı.

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        Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgayı ayırmaya çalışan otelin güvenlik görevlisi Uğur Y. de Iraklı turistleri darp etmeye başladı. Dışarıya sıçrayan kavgada Hayrettin O., Iraklı turist Hakeem Luqman Tawfeeq'ı bıçakladı. Iraklı turist aldığı bıçak darbeleriyle olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırganlar ise olay yerinden kaçtı.

        KAVGA ANI KAMERADA

        Kavganın kıskançlık nedeniyle çıktığı öğrenilirken, kavga anı iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

        Görüntülerde, iki taraf da restoran kısmında masada otururken, aralarında yaşanan sözlü bir tartışma sonrası Iraklı turist, masadan ayrılarak Hayrettin O.'nun masasına gidiyor. Taraflar arasında çıkan tartışmayı çalışanlar araya girerek yatıştırmaya çalışıyor.

        BIÇAĞI MASADAN ALIP ÇIKIYOR

        Bu sırada otelin güvenlik görevlisi Uğur Y. de Iraklı turistleri darp etmeye başlıyor. Kavga dışarıya taşıyor. Bu sırada kavgada Hayrettin O. adlı kişi masada bulunan bıçağı alıp hızlıca dışarı çıkıyor. Iraklı turist, Hayrettin O. tarafından bıçaklanıyor.

        KISKANÇLIK KAVGASI

        Olayın nedeni ise Hayrettin O.'nun arkadaşları olan kadınların dansa kalkmasıyla başladığı kaydedildi. Tartışma alkolün de etkisiyle hızla kavgaya dönüştü. Olayla ilgili geniş çaplı çalışma yapan polis ekipleri, cinayette bıçağı kullanan zanlının yakalanması için soruşturmayı derinleştirdi.

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        #istanbul
        #kıskançlık cinayeti
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