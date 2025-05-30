Dul ve yetim Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? 2025 Dul ve yetim maaşı alanlar bayram ikramiyesi ne kadar?
Kurban Bayramı emekli bayram ikramiye ödeme tarihi belli olurken dul ve yetim bayram ikramiyesinin yatacağı tarih gündeme geldi. Emekli vatandaşların aldığı bayram ikramiyesinden dul ve yetim maaşı alan vatandaşlarda yararlanıyor. Peki Dul ve yetim Kurban Bayramı ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak? 2025 Dul ve yetim maaşı alanlar bayram ikramiyesi ne kadar?
Bayram’a sayılı gün kala Dul ve yetim Kurban Bayramı ödeme tarihi araştırılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım ile emekli bayram ikramiyesi takvimini duyurdu. Bu sene bayram 6 Haziran Cuma gününe denk geliyor. Bayramdan önce dul ve yetim aylığı alanlara ikramiye ödemeleri hesaplara geçecek. Peki, 2025 Dul ve yetim bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
DUL VE YETİM MAAŞI ALANLARA BAYRAM İKRAMİYESİ 2025 NE ZAMAN YATACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emeklilere ödenecek bayram ikramiyesi ödeme tarihlerini duyurdu. Ancak dul ve yetim aylığı alanlara yönelik ikramiye ödeme günleri henüz açıklanmadı. Açıklanan programa göre ikramiye ödemeleri 4 Haziran’a kadar tamamlanacak. Dul ve yetim maaşı ikramiyelerinin en geç 4 Haziran tarihine kadar ödenmesi bekleniyor.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ 2025 BELLİ OLDU
Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, emekli Kurban Bayramı ikramiyelerinin 31 Mayıs - 4 Haziran arasında ödeneceğini duyurdu. Toplam 57,4 milyar TL'lik ikramiye SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin hesaplarına yatırılacak.
DUL VE YETİM MAAŞI ALANLAR NE KADAR ÖDEME ALACAK?
Buna göre vefat eden sigortalının eşine çocuk olmaması durumunda bayram ikramiyesinin yüzde 75’i ödeniyor. Çocuk olması durumunda ise yüzde 50 ödeme alınıyor. Ölüm aylığı alanlar ise ikramiyenin yüzde 25’inden yararlanıyor.
Dul ve yetim maaşını yüzde 75 hisse oranına göre alanlar 3.000 lira,