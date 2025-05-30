Dul ve yetim Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? 2025 Dul ve yetim maaşı alanlar bayram ikramiyesi ne kadar?

DUL VE YETİM MAAŞI ALANLARA BAYRAM İKRAMİYESİ 2025 NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emeklilere ödenecek bayram ikramiyesi ödeme tarihlerini duyurdu. Ancak dul ve yetim aylığı alanlara yönelik ikramiye ödeme günleri henüz açıklanmadı. Açıklanan programa göre ikramiye ödemeleri 4 Haziran’a kadar tamamlanacak. Dul ve yetim maaşı ikramiyelerinin en geç 4 Haziran tarihine kadar ödenmesi bekleniyor.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ 2025 BELLİ OLDU

Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, emekli Kurban Bayramı ikramiyelerinin 31 Mayıs - 4 Haziran arasında ödeneceğini duyurdu. Toplam 57,4 milyar TL'lik ikramiye SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin hesaplarına yatırılacak.