Dümenin başına geçme vakti geldi... Hayatınızı düzene sokmanıza yardımcı olacak 10 ipucu

7) Sizi neyin mutlu ettiğini de bilin neyin üzdüğünü de...

Kendinizle biraz daha vakit geçirmeniz gerekecek. Çünkü kendinizi tanımadan, neyden mutlu olduğunuzu ya da neyin sizi üzdüğünü bilmeden nasıl bir hayat yaşamak istediğinizi nasıl bilebilirsiniz ki! Sizi mutsuz eden şeyleri ısrarla sürdürmeye çalışmayın, mutlu olacağınız şeyler için kendinize fırsat verin. Sevmediğiniz bir hayata dört elle sarılamazsınız...