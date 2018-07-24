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AKOM'dan şimşekli gece için çarpıcı rapor

Dün gece başlayan ve sabaha kadar devam eden gökgürültülü, sağanak yağışlı, şimşekli gecenin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) geceye ilişkin hazırladığı raporu Habertürk'le paylaştı: Dakikada 60 şimşek çaktı

24.07.2018 - 18:31 | Güncelleme:

 Dün gece başlayan ve sabaha kadar devam eden gökgürültülü, sağanak yağışlı, şimşekli gecenin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) geceye ilişkin hazırladığı raporu Habertürk’le paylaştı.

 

 

 Habertürk'ten Esra Boğazlıyan rapordan çarpıcı bilgileri biraraya getirdi.

 

  • 23 Temmuz 2018 Pazartesi günü akşam saatlerinden itibaren (22:00) İstanbul’un batı kesimlerinde (Çanta, Gümüşyaka, Kınalı ve Silivri) etkili olan kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur batı-doğu istikametinde ilerleyerek kısa sürede Avrupa yakası genelinde yayılmış, gece yarısı etkisini kaybetmiştir.

  • 24 Temmuz 2018 Salı sabah saat 04:30 sularında ikinci kez Marmara Denizi üzerinden gelen kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur Boğaz çevresi ve Anadolu yakasında 20-35 dakika aralığında etkili olup İstanbul’u terk etmiştir.

 

  • Özellikle Silivri, Bahçelievler, Güngören, Beşiktaş Üsküdar, Kadıköy, Ümraniye gibi şehir merkezindeki ilçelerde yoğun dakikada 45-60 şimşek ve yıldırım hadiseleri ile birlikte kısa süreli dolu şeklinde görülen kuvvetli yağışlar sonucu metrekarede ortalama 25 kg yağış kaydedilmiş olup İstanbul’un farklı bölgelerinde ölçülen toplam yağış miktarları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

 

  • Yağış öncesi hazırda bekletilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, İSKİ, Yol Bakım, Atık Yönetimi, İBB Trafik ve Zabıta ekipleri gelen su baskını ve göllenme ihbarlarına müdahale etmiştir.

 

  • Yağış öncesi 2.384 personel, 1.243 araç ile hazırda bekletilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, İSKİ, Yol Bakım, Atık Yönetimi, İBB Trafik ve Zabıta ekipleri su baskını ve göllenmelere müdahale etmiştir.

 

  • Yağışların il genelinde Çarşamba günü akşam saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli şekilde devam etmesi beklenmektedir.

 

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