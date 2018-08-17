Dundee - Ayr United karşılaşma önü

İskoçya Lig Kupası 2.Tur maçında Dundee ile Ayr United, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 17:00. Dundee son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Ayr United, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 339 kodlu maçı oynayanlar; Dundee galibiyet oranı 1.55, beraberlik oranı 3.30, Ayr United galibiyet oranı 4.00. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Dundee önceki hafta Ayr United mücadelesinde 3-2 yenildi.

Ayr United, Dundee karşılaşmaında 3-2 kazandı.

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