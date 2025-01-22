Reyting sonuçları 21 Ocak 2025: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?
Dünün reyting sonuçları 21 Ocak 2025 Salı sıralaması araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz gün Bolu Kartalkaya'da meydana gelen ve 76 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olan otel yangınının ardından 1 günlük milli yas ilan edildi. Dolayısıyla dizilerin yeni bölümleri yayınlanmadı. Dün akşam Show TV'de Deha, ATV'de Bir Gece Masalı, Star TV'de Sen Ağlama İstanbul, Now TV'de Kızıl Goncalar, TV8'de Yazgı dizilerinin tekrar bölümleri ekranlara geldi. TRT 1'de ise Galatasaray-Dinamo Kiev maçı vardı. Peki, dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? İşte, 21 Ocak 2025 AB ve Total reyting sıralaması...
Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangında 76 vatandaşımız hayatını kaybetti. Acı olayın ardından 1 günlük milli yas ilan edildi. Dolayısıyla 21 Ocak Salı akşamı kanalların birçoğu dizilerin tekrar bölümlerini yayınlandı. TRT 1’de ise Galatasaray-Dinamo Kiev maçı futbolseverlerle buluştu. Peki, reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 21 Ocak 2025 Reyting birincisi…
21 OCAK 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Salı günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.
21 Ocak 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10.00’dan sonra açıklanacak ve haberimize eklenecek.
21 OCAK 2025 SALI AB REYTİNG SIRALAMASI