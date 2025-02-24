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        Haberler Bilgi Magazin Dünün reyting sonuçları 23 Şubat 2025: Deha, Teşkilat, Kardelenler, Çok Güzel Hareketler 2... Total ve AB sıralaması ile reytinglerde kim birinci oldu?

        Reyting sonuçları 23 Şubat 2025: Dünün reyting sonuçları ile Total ve AB birincisi kim oldu?

        Dün gündüz kuşağında birçok program izleyicisiyle buluştu. Akşam kuşağında ise birbirinden güzel yapımlar ekranlara geldi. Show TV'de Deha, TRT 1'de Teşkilat, ATV'de Kardelenler, Star TV'de Çok Güzel Hareketler 2, TV8'de Survivor yapımlarının yeni bölümleri yayınlandı. Kanal D'de Piyasa ve Now TV'de Kızıl Goncalar dizileri tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Peki, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte 23 Şubat 2025 Reyting sonuçları birincisi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.02.2025 - 07:41 Güncelleme: 24.02.2025 - 07:41
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        23 Şubat Pazar akşamı Show TV'de Deha, TRT 1’de Teşkilat, ATV’de Kardelenler, Star TV’de Çok Güzel Hareketler 2, TV8’de Survivor yapımları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Kanal D’de Piyasa ve Now TV’de Kızıl Goncalar dizileri tekrar bölümüyle ekrana geldi. İzledikleri yapımların Total, AB sıralamasını öğrenmek isteyenler ‘’Dünün reyting sonuçları açıklandı mı?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 23 Şubat 2025 Reyting sonuçları sıralaması…

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        23 ŞUBAT 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Her Pazar günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.

        23 Şubat 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması belli olduğunda haberimize eklenecektir.

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        23 ŞUBAT 2025 PAZAR AB REYTİNG SIRALAMASI

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        23 ŞUBAT 2025 PAZAR TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

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