Reyting sonuçları 29 Ekim 2024: Dünün reyting birincisi kim oldu, AB ve Total sıralaması nasıl?
Dün akşam Show TV'de Bahar, ATV'de Bir Gece Masalı, Now TV'de Gizli Bahçe, TRT 1'de Mehmed: Fetihler Sultanı ve TV8'de MasterChef Türkiye yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Kanal D'de Ayla, Star TV'de ise Deliha adlı yerli filmler yayınlandı. Günün ilk ışıklarıyla beraber dünün reyting sonuçları 29 Ekim 2024 Salı sıralaması izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? İşte, 29 Ekim 2024 AB ve Total reyting sıralaması...
29 Ekim Salı akşamı Bahar, Bir Gece Masalı, Gizli Bahçe, Mehmed: Fetihler Sultanı, Ayla, Deliha ve MasterChef Türkiye yapımları yayınlandı. Dün yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarından hangisinin gün birincisi olduğu merak konusu oldu. İzledikleri yapımların AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını merak eden izleyiciler arama motorlarında ‘’Reytinglerde hangi yapım birinci oldu?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 29 Ekim 2024 Salı reyting sonuçları birincisi…
29 EKİM 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
29 Ekim 2024 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.
29 EKİM 2024 SALI AB REYTİNG SIRALAMASI