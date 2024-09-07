Dün yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programı günün birincisi olmak için yarıştı. 6 Eylül Cuma akşamı Uluslar Ligi Galler - Türkiye, Güldür Güldür Show, Hızlı ve Öfkeli 8, Yalı Çapkını, Kim Milyoner Olmak İster?, Kara Ağaç Destanı, Kötü Kan, MasterChef Türkiye yapımları ekranlara geldi. AB ve Total reyting sonuçları sıralaması izledikleri yapımların sıralamasını merak edenler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 6 Eylül 2024 Cuma Reyting birincisi…