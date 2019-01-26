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Asıl adı Benjamin Kapelushnik olan Benjamin Kickz, henüz 15 yaşında annesinin ona sınırlı sayıda üretilen spor ayakkabılar almasıyla bunu ticarete dönüştürebileceğini düşündü.
Kickz, özel ayakkabılar almaya başladı, babası onun 'deli' olduğunu düşündü. Ancak sonrasında elindekini 1000 dolara satınca şöhretin kapılarını aralamaya başladı.
Kısa süre sonra ünlü şarkıcı DJ Khaled tarafından keşfetmesiyle beraber herkes tarafından tanınmaya başladı.
Benjamin ile iş ortaklığı da kuran DJ Khaled, onu Drake, Travis Scott gibi ünlülerle tanıştırdı. Pek çok ünlü isim Benjamin'e ulaşarak sınırlı sayıda üretilen veya koleksiyon ürünü olan spor ayakkabılarından alabilmek için yüklü miktarda para vermeye başladı.
Ünlüler dışında 'herkesin' ulaşabileceği ayakkabıları sattığı sneakerdon sitesi ile 1 milyon dolar'dan fazla para kazandı. Boomin' sloganı ile büyük sükse yapan Benjamin, özel tişört ve sweatshirtler hazırlayarak kazancını büyüttü.
Ünlülere yaptığı ayakkabıları ne kadar sattığını ve satıştan ne kadar kazandığını ise belirtmiyor.
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