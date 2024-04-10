Dünya Atletizm Birliği, Paris 2024'te altın madalya kazanan sporculara ödül verecek

Dünya Atletizm Birliği (World Athletics), Fransa'nın başkenti Paris'te bu yaz düzenlenecek 2024 Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan sporculara ödül vereceğini duyurdu.

Birlikten yapılan açıklamada, 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek oyunlar için 2,4 milyon dolarlık ödül paketinin hazırlandığı ve altın madalya kazanan sporculara 50 bin dolar para ödülü verileceği kaydedildi.

Bu uygulamayla birliğin olimpiyatlarda para ödülü veren ilk uluslararası federasyon olarak tarihe geçeceğinin vurgulandığı açıklamada, Los Angeles 2028'de ödül paketinin gümüş ve bronz madalya kazanan sporcuları da kapsayacak şekilde genişletileceği belirtildi.