Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.886,69 %-0,33
        DOLAR 42,4338 %-0,01
        EURO 49,0182 %0,24
        GRAM ALTIN 5.566,42 %0,26
        FAİZ 39,69 %0,05
        GÜMÜŞ GRAM 68,62 %0,65
        BITCOIN 86.434,00 %-1,74
        GBP/TRY 55,6754 %0,08
        EUR/USD 1,1543 %0,26
        BRENT 62,58 %0,08
        ÇEYREK ALTIN 9.101,09 %0,26
        Haberler Ekonomi Enerji Dünya Bankası'ndan Türkiye'nin enerji altyapısına yeni finansman hazırlığı - Enerji Haberleri

        Dünya Bankası'ndan Türkiye'nin enerji altyapısına yeni finansman hazırlığı

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Dünya Bankası ile 6 milyar dolarlık yeni finansman paketi için çalışmalara başlandığını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.11.2025 - 16:29 Güncelleme: 24.11.2025 - 16:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye yeni finansman hazırlığı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bayraktar, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu finansmanın, yüksek voltajlı elektrik iletim yatırımlarında kullanılacağını ifade etti.

        Bakan Bayraktar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

        "Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Başkan Yardımcısı Antonella Bassani ile ilk etapta 6 milyar doları bulan bir finansman paketi için çalışmalara başlanması konusunda mutabık kaldık. Söz konusu finansman, rüzgar ve güneş kurulu gücünde 2035 yılı için belirlediğimiz 120 bin megavat hedefine ulaşma noktasında yapmayı planladığımız yüksek voltajlı elektrik iletim yatırımlarında kullanılacak. Görüşmede ayrıca yenilenebilir enerji, nükleer ve doğal gaz gibi konularda işbirliği fırsatlarını da değerlendirdik."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Nüfus 86 milyona dayandı
        Nüfus 86 milyona dayandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        İsrail içeriden çöküyor mu?
        İsrail içeriden çöküyor mu?
        CHP'li 16 eski vekilden Özel'e deklarasyon
        CHP'li 16 eski vekilden Özel'e deklarasyon
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 dönüşü açıklamalar
        "En büyük kozları duran toplar"
        "En büyük kozları duran toplar"
        Türk–Fransız ekonomik işbirliğinde büyüme mesajı
        Türk–Fransız ekonomik işbirliğinde büyüme mesajı
        Son anların görüntüsü... Su görünce korkmuş... Kuduz!
        Son anların görüntüsü... Su görünce korkmuş... Kuduz!
        "Faul verilse daha iyi olurdu"
        "Faul verilse daha iyi olurdu"
        Taksi durağına kurşun yağmuru! Bir taksici öldü!
        Taksi durağına kurşun yağmuru! Bir taksici öldü!
        Kompresör vahşetinde kahreden ayrıntı... Katiliyle halay çekmiş!
        Kompresör vahşetinde kahreden ayrıntı... Katiliyle halay çekmiş!
        "Büyük takım refleksi!"
        "Büyük takım refleksi!"
        Konuşma bahanesiyle evinden aldığı eski karısını öldürdü!
        Konuşma bahanesiyle evinden aldığı eski karısını öldürdü!
        Karı koca çiftin trajik ölümü!
        Karı koca çiftin trajik ölümü!
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        "Eksik gelen bilgilerle ilgili suç duyurusunda bulunduk!"
        "Eksik gelen bilgilerle ilgili suç duyurusunda bulunduk!"
        24–30 Kasım haftalık burç yorumları
        24–30 Kasım haftalık burç yorumları