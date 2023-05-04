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Dünya'daki kıtalar hiç ayrılmamış olsaydı ne olurdu?

Dünya, uzun bir zaman önce Pangea adı verilen tek bir kıtadan meydana geliyordu. Ancak Pangea ayrıldı ve şu anda bildiğimiz Dünya'nın oluşmasını sağladı. Peki, Pangea hiç ayrılmasaydı neler oldu? İşte, detaylar...

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  • Dünya'daki kıtalar hiç ayrılmamış olsaydı ne olurdu?

    Milyonlarca yıl önce, Dünya tıpkı bu fotoğraftaki gibi çok farklı görünüyordu.

    Bugün bildiğimiz yedi kıta yerine sadece Pangea adı verilen devasa ve tek bir kara parçası vardı. Ancak yaklaşık 175 milyon yıl önce Dünya kıtalara ayrıldı ve bugün bildiğimiz Dünya'yı oluşturdu ama ya bu hiç olmasaydı, hayat nasıl olurdu?
  • Dünya'daki kıtalar hiç ayrılmamış olsaydı ne olurdu?

    İlk olarak, bugün gitmek için deniz veya okyanus geçmek zorunda kaldığınız hiçbir şehir veya ülke olmazdı. Her yere kara yoluyla ulaşabilirdiniz. Tüm dünya, ufak bir kasaba gibi olurdu ve sadece bir gün ayırarak, birkaç ülke gezebilirdiniz. 

     
  • Dünya'daki kıtalar hiç ayrılmamış olsaydı ne olurdu?

    Bununla beraber, tüm ülkelerin yerleri ve sınırları değişirdi. Bugün komşu olan ülkeler, artık komşu olmayacağı için sınırlar yeniden yazılır. Bu, beraberinde birçok bürokratik sorunu da getirirdi. Hatta sınırlar arasında yaşanacak anlaşmazlıklar, şu an olduğundan daha büyük sorunlara yol açabilirdi.
  • Dünya'daki kıtalar hiç ayrılmamış olsaydı ne olurdu?

    Tek ve devasa bir kıta iklimi de etkilerdi. Kıtanın iç tarafında kalan bölgeler yağmurdan, okyanus ve denizlerden uzak kalacağı için iç bölgelerde yaşamak oldukça zor olacaktı. Pangea'nın büyüklüğü iç bölgelere su ulaşmasına epeyce zorlaştırırdı.

    Bununla beraber, Pangea'nın suya yakın kenarlarında yemyeşil ormanlar oluşurdu. Buralar, yaşaması daha kolay, hayvan çeşitlerinin daha fazla olduğu bölgeler olurdu. 

    Günümüz şartlarında düşündüğünüzde iki bölge arasındaki yaşam koşulları, sınıfsal bir fark olmasına da neden olabilirdi.  
  • Dünya'daki kıtalar hiç ayrılmamış olsaydı ne olurdu?

    Pangea, hayvan türlerini de etkilerdi. Hayvanların evrimleşmesi kesinlikle çok farklı olurdu ve muhtemelen bazı hayvanlar hiç var olmazdı.

    Kaynak: INSH WORLD

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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