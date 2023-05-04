Dünya'daki kıtalar hiç ayrılmamış olsaydı ne olurdu?

Milyonlarca yıl önce, Dünya tıpkı bu fotoğraftaki gibi çok farklı görünüyordu.

Bugün bildiğimiz yedi kıta yerine sadece Pangea adı verilen devasa ve tek bir kara parçası vardı. Ancak yaklaşık 175 milyon yıl önce Dünya kıtalara ayrıldı ve bugün bildiğimiz Dünya'yı oluşturdu ama ya bu hiç olmasaydı, hayat nasıl olurdu?