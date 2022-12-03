Dünya Engelliler Günü bu sene de 3 Aralık günü çeşitli etkinlikler ile kutlanıyor. Bu özel ve anlamlı gün için Dünya Engelliler Günü mesajları ve sözlerini haberimizde bir araya getirdik. İşte en anlamlı, güzel, kısa ve uzun seçenekleri ile 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları ve sözleri...