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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dünya Engelliler Günü mesajları ve sözleri

Aralık ayının gelmesiyle gündemdeki yerini alan Dünya Engelliler Günü Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılından itibaren kutlanmaktadır. Bu anlamlı farkındalık gününde her yıl değişik bir tema ile kutlamalar yapılmaktadır. İşte Dünya Engelliler Günü mesajları ve sözleri...

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  • Dünya Engelliler Günü ne zaman? Dünya Engelliler Günü sözleri resimli galeri: 2022 Kısa, uzun, duygusal 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları

    Dünya Engelliler Günü bu sene de 3 Aralık günü çeşitli etkinlikler ile kutlanıyor. Bu özel ve anlamlı gün için Dünya Engelliler Günü mesajları ve sözlerini haberimizde bir araya getirdik. İşte en anlamlı, güzel, kısa ve uzun seçenekleri ile 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları ve sözleri...
  • Dünya Engelliler Günü ne zaman? Dünya Engelliler Günü sözleri resimli galeri: 2022 Kısa, uzun, duygusal 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları

    DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ NE ZAMAN?

    Dünya Engelliler Günü, Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılından bu yana 3 Aralık'ta kutlanan uluslararası bir farkındalık günüdür.

    Bu günde dünya çapında organizasyonlar düzenlenmektedir. Hükûmet desteği ve sivil toplum organizasyonlarıyla birlikte bu günün kutlanması çeşitlilik göstermektedir. Her yıl bu gün için değişik bir tema edinilmektedir.
  • Dünya Engelliler Günü ne zaman? Dünya Engelliler Günü sözleri resimli galeri: 2022 Kısa, uzun, duygusal 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları

    DÜNYA ENGELLİLER HAFTASI NE ZAMAN?

    Dünya engelliler haftası pek çok açıdan farklı engellerin aslında engel olmadığına dikkat çekmek ve her engelin kendi içinde pek çok farklı sorunları olduğunu göstermek, engelli kişilerin katkılarını ve başarıları hedef alan konular üzerinde durulmaktadır.
  • Dünya Engelliler Günü ne zaman? Dünya Engelliler Günü sözleri resimli galeri: 2022 Kısa, uzun, duygusal 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları

    10 Mayıs Engelliler Haftasının Açılışı,

    11 Mayıs Görme Engelliler Günü,

    12 Mayıs İşitme ve Konuşma Engelliler Günü, 

    13 Mayıs Ortopedik Engelliler Günü,

    14 Mayıs Zeka ve Ruhsal Engelliler Günü,

    15 Mayıs Güçsüz Yaşlılar ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar Günü,

    16 Mayıs Engelliler Haftasını Genel Değerlendirme
  • Dünya Engelliler Günü ne zaman? Dünya Engelliler Günü sözleri resimli galeri: 2022 Kısa, uzun, duygusal 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları

    DÜNYA ENGELİLER GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2022

    Yalnızca bugün değil, her gün hatırlamak gerek! Engel olma destek ol.

    Bir birini seven insanlar için engeller bir tatlı tebessümden ibarettir.

    Kendini engelli olarak hayattan atma. Unutma engeller savaşılarak aşılır
  • Dünya Engelliler Günü ne zaman? Dünya Engelliler Günü sözleri resimli galeri: 2022 Kısa, uzun, duygusal 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları

    Özürlüye değil; özgürlüğe yol verelim.

    Engelliye avuç açtırmayalım.

    Adımlarınızın biçiminin ne önemi var mühim olan yürüyüşümüzle sevgi ve dostluk köprüsünü geçmektir.

    Tohum toprağa, engelli topluma emanettir.
  • Dünya Engelliler Günü ne zaman? Dünya Engelliler Günü sözleri resimli galeri: 2022 Kısa, uzun, duygusal 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları

    Engellerimiz ve işlerimiz, sevgiye asla engel olamaz.

    Asıl Engelliler Onları Görmeyenlerdir.
  • Dünya Engelliler Günü ne zaman? Dünya Engelliler Günü sözleri resimli galeri: 2022 Kısa, uzun, duygusal 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları

    Ne oldum değil, ne olacağım demeli.

    Engelli olmak suç değildir.
  • Dünya Engelliler Günü ne zaman? Dünya Engelliler Günü sözleri resimli galeri: 2022 Kısa, uzun, duygusal 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları

    Engellilere verilen sevgi onlara yaşama sevinci verir.

    Kaldırımları Engel Olmaktan Çıkarın! Bize Yeter.

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