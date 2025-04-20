Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'dan barış vurgusu!

Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu forumda Rusya Spor Bakanı Mikhail Degtyarev ev sahipliğinde düzenlenen akşam yemeği etkinliğine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan da katıldı.

Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz de etkinlikte yer aldı.

Etkinlikte konuşan Bilal Erdoğan, "Eğer hepimiz barış içinde birlikte çalışabilirsek bunun kesinlikle mümkün ve başarılabilir olduğuna inanıyorum." dedi.