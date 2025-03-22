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        Haberler Yaşam ‘Dünya Fok Günü’nde yeni doğmuş Akdeniz keşiş foku görüntülendi

        ‘Dünya Fok Günü’nde yeni doğmuş Akdeniz keşiş foku görüntülendi

        Akdeniz Koruma Derneği (AKD), nesli tehlike altındaki Akdeniz keşiş fokunun yavrusunu kaydetti. Görüntüler, Doğu Akdeniz'de sayıları giderek azalan ve kıyılarımızda birçok tehditle karşı karşıya olan türün neslinin devamı umut verici olarak yorumlandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 10:38 Güncelleme: 22.03.2025 - 10:38
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        Yeni doğmuş Akdeniz keşiş foku kayıt altında
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        Akdeniz Koruma Derneği (AKD), Gökova Körfezi’nde yer alan bir kıyı mağarasında Akdeniz keşiş foku yavrusu kaydetti.

        Dernek, Türkiye kıyılarında genellikle ekim-kasım aylarında doğum yaptığı bilinen Akdeniz keşiş fokunu 2024 yılının kasım ayında kaydetti. Yeni paylaşılan görüntülerde, sağlıklı bir dişi yavru fok ve yetişkin anne yer aldı.

        ÇALIŞMALAR 2026 YILINDA BAŞLADI

        Günümüzde dünya genelinde yaklaşık bin Akdeniz keşiş fokunun (Monachus monachus) yaşadığı biliniyor.

        Akdeniz keşiş foku, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN)’nin Kırmızı Listesi’ne göre dünya genelinde 'hassas' olarak sınıflandırılırken, Doğu Akdeniz’de ise tür hala 'nesli tehlike altında' olarak değerlendiriliyor.

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        Akdeniz Koruma Derneği, foku izleme ve koruma çalışmalarına 2016 yılında Muğla’da yer alan Gökova Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde başladı.

        22 Mart Dünya Fok Günü dolayısıyla türün önemine dikkat çeken Akdeniz Koruma Derneği’nden Bilimsel İzleme Uzmanı Dr. Ezgi Saydam, "Gökova Körfezi’nden Kaş’a kadar uzanan kıyı şeridinde yürüttüğümüz bilimsel izleme çalışmaları sayesinde, fokların hangi mağaraları üreme ve dinlenme amaçlı kullandığını belirleyerek, bu alanların daha etkili bir şekilde korunması için çalışıyoruz. Özellikle doğum sonrası ilk 4-5 ay yavrular için çok kritik, bu dönemde doğum mağarası ve çevresinde herhangi bir tehditle karşılaşmaması yavrunun hayatta kalabilmesi için büyük önem taşıyor" diye aktardı.

        YAŞAM ALANLARI TEHDİT ALTINDA

        Kıyı şeridindeki kontrolsüz yapılaşmaya bağlı habitat kaybı ve Akdeniz keşiş fokunun doğum, yavru bakımı ve dinlenmek için kullandığı mağaralarda rahatsız edilmesi, türün azalmasının nedenleri olarak gösteriliyor.

        Öte yandan geçtiğimiz günlerde Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulamaya konulan Falez Görsel Aydınlatma Projesi'nin tür üzerindeki tehditleri daha da artırdığı belirtildi.

        AKD sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamayla bu çalışmanın durdurulmasını talep ederken "Yapay ışıklandırma, fokların doğal ritmini bozarak mağaralarını terk etmelerine ve üreme başarılarının azalmasına neden olabilir. Antalya kıyıları, Akdeniz keşiş fokları için zaten daralan yaşam alanlarının son kalıntılarıyken, bu projenin oluşturacağı baskı telafi edilemez kayıplara yol açabilir" görüşlerine yer verdi.

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        #Akdeniz keşiş foku
        #Dünya Fok Günü
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