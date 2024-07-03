'Dünya Güzellerim' bu akşam başlıyor

Yapımcılığını Bloom Medya’nın üstlendiği; Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan’ın yanı sıra bu sene Seray Sever’in de dâhil olduğu SHOW TV’nin fenomen programı ‘Dünya Güzellerim’ yeni konseptiyle ekrana geliyor.

‘Dünya Güzellerim Tatilde’, ilk bölümüyle bu akşam saat 20.00'de SHOW TV’de ekranlara gelecek.

‘Dünya Güzellerim Tatilde’de ünlü isimler kapanmak üzere olan bir oteli yeniden hayata döndürmek için görev başına geçiyor. Oteli müşteriler ile doldurmak için tüm imkânlarını kullanmaya hazır olan Bülent Ersoy, Banu Alkan, Safiye Soyman ve Seray Sever her hafta kendilerine verilen görevleri başarıyla tamamlamak için tatlı bir rekabete giriyor.

Birinci Bölümde Neler Olacak? Her hafta görevlerin dağıtılacağı 'Dünya Güzellerim Tatilde’de ilk bölüm Diva Bülent Ersoy yönetici oluyor. Odasını beğenmeyen Safiye Soyman’ın tepkisi ve Banu Alkan’ın odasını basması ise unutulmayacak anlara sahne olacak.

Temizlik sorumlusu Banu Alkan, temizlik malzemesi yerine ne aldı? Bu duruma otel müdürü Bülent Ersoy’un tepkisi olacak mı? Safiye Soyman’ın flyboard macerası herkesi güldürürken sporcu otel misafiri, Bülent Ersoy’la birlikte şınav çekebilecek mi? ‘Dünya Güzellerim Tatilde’de...

REKLAM DÜNYA GÜZELLERİNDEN ÖZEL AÇIKLAMALAR Dört ‘Dünya Güzeli’ yeni konseptleriyle ilgili özel açıklamalarda bulundu. Bülent Ersoy... İşe başlarken hep patronlar gelir, konuşulur, anlaşılır bir şekilde ama işe başladıktan sonra patron hep benimdir. En kalbi dileklerimle, hislerimle hepinizi öpüyorum.

Banu Alkan... Gerçekten dünya şovu başlıyor. Ah neler neler… Aman Allah’ım ben şimdiden heyecanlıyım.

Safiye Soyman... Birinci artık kim olacak? Onu yaşadığımız zaman göreceğiz. Ben kendimden eminim. Her zaman eminim. Özgüven tavan, ego sıfır.

Seray Sever... Bülent Hanım’ın, Safiye Hanım’ın ve Banu Hanım’ın olduğu yerde benim iddialıyım demek pek haddime düşmez. Ben dengeyi bulmaya çalışırım diye düşünüyorum. Kenardan kenardan.