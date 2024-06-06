‘Dünya Güzellerim’ geliyor

Yapımcılığını Bloom Medya’nın üstlendiği Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan’ın yanı sıra bu sene Seray Sever’in de dâhil olduğu SHOW TV’nin fenomen programı ‘Dünya Güzellerim’ bu yaz tatil konseptiyle izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Seyahatlerde yaşadıkları maceralar ile ekrana damga vuran, Türk sanat müziğinin Diva'sı Bülent Ersoy, Türk sinemasının yıldızı Banu Alkan, sahnelerin sevilen ismi Safiye Soyman ve ünlü sunucu Seray Sever’i bir araya getiren 'Dünya Güzellerim’in bu yaz rotası Çeşme olacak.

REKLAM İLK TANITIM HEYECAN YARATTI ‘Dünya Güzellerim Tatilde’de ünlü isimler kapanmak üzere olan bir oteli yeniden hayata döndürmek için görev başına geçecek. Oteli müşteriler ile doldurmak için tüm imkanlarını kullanacak olan Bülent Ersoy, Banu Alkan, Safiye Soyman ve Seray Sever her hafta kendilerine verilen görevleri başarıyla tamamlamak için tatlı bir rekabete girecek.

'Dünya Güzellerim Tatilde’ çok yakında SHOW TV’de!