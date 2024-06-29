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        Haberler Televizyon ‘Dünya Güzellerim Tatilde’, 4 Temmuz'da başlayacak

        ‘Dünya Güzellerim Tatilde’, 4 Temmuz'da başlayacak

        'Dünya Güzellerim Tatilde', ilk bölümüyle 4 Temmuz Perşembe akşamı SHOW TV'de başlayacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.06.2024 - 18:14 Güncelleme: 29.06.2024 - 18:38
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        SHOW TV’nin fenomen programı; yapımcılığını Bloom Medya’nın üstlendiği, Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan’ın yanı sıra bu sene Seray Sever’in de dâhil olduğu ‘Dünya Güzellerim’, yeni konseptiyle ekrana gelmeye hazırlanıyor.

        Yayınlanan tanıtımlarla büyük merak uyandıran ‘Dünya Güzellerim Tatilde’, ilk bölümüyle 4 Temmuz Perşembe akşamı SHOW TV’de başlayacak.

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        ‘Dünya Güzellerim Tatilde’de, ünlü isimler kapanmak üzere olan bir oteli yeniden hayata döndürmek için görev başına geçecek. Oteli, müşterilerle doldurmak için tüm imkânlarını kullanacak olan Bülent Ersoy, Banu Alkan, Safiye Soyman ve Seray Sever her hafta kendilerine verilen görevleri başarıyla tamamlamak için tatlı bir rekabete girecek.

        ‘Dünya Güzellerim Tatilde’ 4 Temmuz Perşembe akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de başlayacak!

        İşte 'Dünya Güzellerim Tatilde’nin yeni tanıtımı;

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Dünya Güzellerim Tatilde
        #Bülent Ersoy
        #Safiye Soyman
        #Banu Alkan
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