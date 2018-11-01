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Gazetecilerin karşısına geçen film oyuncuları ve yönetmen Ömer Can güzel bir iş çıkardıklarını söylediler. Murat Dalkılıç “Güzel eğlenceli bir film oldu umarım çok güzel bir tepki alırız. Karşımızda çok iyi filmlerde olacak” dedi. Klip çekimi ile film çekimi arasında çok farkın olduğunu söyleyen Dalkılıç “Benim için fark klip çekiminde patron benim ama filmde öyle olmuyor” sözleri ile herkesi güldürdü.