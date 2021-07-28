WikiLeaks’in kurucusu vatandaşlıktan çıkarıldı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Yetkililer, WikiLeaks’in kurucusu ile ilgili vatandaşlığa kabul belgelerinde ödenmemiş ücretlerden ve sorunlardan bahsetti. 2019’dan beri yüksek güvenlikli bir İngiliz hapishanesinde bulunan 50 yaşındaki Assange’ın Ekvador vatandaşlığı iptal edildi.

Avustralyalı Assange, Ekvador’dan 2018 yılında vatandaşlık almıştı.

Guardian'ın aktarmış olduğu habere göre, vatandaşlığa kabul esnasında ilgili gerçeklerin, belgelerin gizlenmesi durumunda yeniden değerlendirme yapan Ekvador makamları, Assange’ın vatandaşlığında ve kabul mektubunda birden fazla tutarsızlık, farklı imzalar ve olası belgelerde değişiklik ve ödenmemiş ücretler olduğunu söyledi.

Assange'ın avukatı olan Carlos Poveda ise kararın usulüne uygun olarak alınmadığını savundu. Poveda, kararın genişletilmesini ve açıklığa kavuşturulmasını isterken aynı zamanda temyiz başvurusunda bulunacağını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığının yazışmalarını ve belgelerini kamuoyuna sızdırmakla suçlanan ve temelde gazetecilik tartışmaların merkezine oturan Assange, Londra’nın Knightsbridge semtindeki Ekvador Büyükelçiliğinin odasında tecrit hayatındaydı.

Assange, 2010'da iki İsveçli kadına tecavüz ve cinsel saldırı ile suçlandı. Assange ise bu iddiaları yalanladı. İsveç mahkemesi tarafından ''zaman aşımı'' gerekçesiyle dava düşürülmüştü.

ABD yetkilileri, WikiLeaks'in binlerce askerî ve diplomatik belgeyi yayınlaması nedeniyle Assange'ı, 17 casusluk suçlamasıyla ve kötüye kullanım ile suçladı. Bu kapsamda, tüm suçlamalardan suçlu bulunduğu takdirde 175 yıl hapis cezasına çarptırılacak.

BBC Türkçe’nin aktardığı habere göre de ‘‘İngiltere'nin Londra Merkez Ceza Mahkemesi, WikiLeaks'in kurucusunun, casusluk ve gizli bilgileri sızdırmak ile suçlandığı Amerika Birleşik Devletleri'ne iadesi talebini'' yakın zamanda reddetti.