Futbol severlerin merakla beklediği FIFA Dünya Kupası 2018 final maçı geldi çattı! Bir yanda turnuvanın favorilerinde Fransa, diğer yanda turnuvanın sürpriz takımı Hırvatistan. Büyük efor sarfederek finale kalan Hırvatistan ile, nitekim zorluk seviyesi daha kolay olan maçlar oyanayan Fransa. Turnuvada iz bırak Fransa'nın genç yıldızı Mbappe ile, avrupa futbolunun en etkili orta sahaları arasında gösterilen ve milli takımını sırtlayan Modric. Final maçına sayılı günler kala bu dev maçın saati, hangi gün oynanacağı ve hangi kanaldan yayınlanacağı merak ediliyor. İşte Dünya Kupası final maçına dair bütün detaylar...

DÜNYA KUPASI 2018 FİNAL MAÇI HANGİ GÜN?

Dev maç 15 Temmuz Pazar günü oynanacak.

DÜNYA KUPASI 2018 FİNAL MAÇI SAAT KAÇTA?

Maçın başlama saati 18.00.

DÜNYA KUPASI 2018 FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransa-Hırvatistan maçı TRT 1'den şifresiz ve naklen yayınlanacak!

FİNALE DAİR...

HIRVATLAR PES ETMEDİ!

2018 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere'yi uzatma bölümünde bulduğu golle 2-1 mağlup eden Hırvatistan tarihinde ilk kez adını finale yazdırdı.

Hırvatistan, 15 Temmuz Pazar günü Luzhniki Stadı'nda oynanacak final maçında Fransa ile karşı karşıya gelecek.

Beşinci Dünya Kupası deneyimini yaşayan Hırvatlar, ilk katıldığı şampiyona olan 1998'de yarı final oynama başarısını göstermişti. Hırvatistan, Fransa'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada yarı finalde ev sahibi ekibe 2-1 mağlup olarak final şansını kaçırmıştı.

Hırvatlar, bu kez Fransa ile finalde karşı karşıya gelecek.

Hırvatistan 2002, 2006 ve 2014'te düzenlenen Dünya Kupalarında ise gruptan çıkmayı başaramamıştı.

FRANSA 'KAFASINI' KULLANDI!

Rusya'da St. Petersburg Arena'da oynanan Fransa-Belçika maçının ilk yarısı golsüz tamamlandı. Fransa'yı finale çıkaran gol de 51'inci dakikada Fransız futbolcu Samuel Umtiti'den geldi. Umtiti, Olivier Giroud'nun kaçırdığı fırsatın ardından Fransa'nın korner kazanmasıyla kafa vuruşu sonrası golü buldu. Umtiti, Antoine Griezmann'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunu sağ kanattan yükselerek kafa vuruşuyla gole çevirdi. Fransa bu golle, 2006'dan sonra ilk kez finale yükselmiş oldu.

NATO ZİRVESİNDE YARI FİNAL MAÇI

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Theresa May, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Arnavutluk Başbakanı

Edi Rama, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda Hırvatistan ile İngiltere arasındaki yarı

final mücadelesinin son dakikalarını cep telefonu ekranından birlikte izledi.

NATO Zirvesi'ne katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Başkan Erdoğan ile Başbakanlar May, Merkel ve Rama, Hırvatistan-İngiltere yarı final müsabakasının son dakikalarını ayaküstü cep telefonundan birlikte seyretti.

Arnavutluk Başbakanı Rama'nın sosyal medya hesabından "Son Dakika" (Minuta e Fundit) notuyla paylaştığı videoda, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı.

Karşılaşmanın son anlarını dikkatle takip eden liderler, bir yandan maçı yorumladı.

Videoda, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun, İngiltere Başbakanı May'e maçın hakemi Cüneyt Çakır'ın Türk olduğundan bahsettiği, müsabakanın bitiş düdüğü ile Arnavutluk Başbakanı Rama'nın, finale yükselme şansını kaybeden İngiltere'nin Başbakanı May'i teselli ederek "Dünya Kupası, Batı Balkanlar'a geliyor." yorumunu yaptığı görülüyor.