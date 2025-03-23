Dünya Kupası elemelerinde heyecan sürüyor
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde ikinci hafta maçları yarın başlayacak.
Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 16 takımın belirleneceği elemelerin ikinci haftasında yarın ve 25 Mart Salı günü 12 maç yapılacak.
A Milli Futbol Takımı'nın ilk maçına 4 Eylül'de çıkacağı elemelerde ikinci hafta maç programı (TSİ) şöyle:
Yarın:
G GRUBU
20.00 Litvanya-Finlandiya
22.45 Polonya-Malta
H GRUBU
22.45 San Marino-Romanya
22.45 Bosna Hersek-Kıbrıs Rum Kesimi
K GRUBU
22.45 Arnavutluk-Andorra
22.45 İngiltere-Letonya
25 Mart Salı:
I GRUBU
20.00 Moldova-Estonya
22.45 İsrail-Norveç
J GRUBU
22.45 Kuzey Makedonya-Galler
22.45 Lihtenştayn-Kazakistan
L GRUBU
22.45 Cebelitarık-Çekya
22.45 Karadağ-Faroe Adaları