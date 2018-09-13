Dünya Kupası finalinde sahaya giren Rus aktivist zehirlendi!

Fransa ile Hırvatistan arasında oynanan Dünya Kupası finali sırasında sahaya giren aktivistlerden biri olan Pyotr Verzilov'un zehirlendiği iddia edildi.

Pussy Riot isimli muhalif grubun mensuplarından biri olan Verzilov'un, Salı günü katıldığı bir duruşma sonrasında hastalandığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Verzilov'un önce görme yeteneğini kaybettiği ardından da konuşmak ve yürümek de güçlük çektiği ifade edildi.

Aynı grupta aktivist olan Verzilov'un eşi Nadezhda Tolokonnikova, "Pyotr zehirlenmiş olabilir. Şu toksikoloji departmanında ve durumu çok ciddi" ifadelerini kullandı.

Verzilov'un yoğun bakım ünitesinde tutulduğu bildirildi.

15 Temmuz'da Moskova'da oynanan Dünya Kupası finalinde polis kılığında, 3 diğer kadın aktivistle birlikte sahaya giren Verzilov, 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

Pussy Riot grubu, eylemi Rusya'da meydana gelen insan hakları ihlallerine dikkat çekmek için yaptıklarını açıklamıştı.

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