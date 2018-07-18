Dünya Kupası'nda en çok parayı kim harcadı

Visa kart sahipleri turnuva boyunca maçların oynandığı stadyumlarda işlem başına ortalama 23 dolar harcadı. Bu harcamalarda Rus taraftarlar başı çekerken, onları ABD ve Meksikalı taraftarlar takip etti. Bireysel ödemelerde görülen en yüksek ortalama harcama tutarları 68 dolar ile stadyum içi logolu ürün alımları, 53 dolar ile Fan Fest alanından logolu ürün alımları ve 13 dolar ile stadyum içi yiyecek ve içecek harcamaları oldu.

Visa Pazarlama ve İletişim Başkanı Lynne Biggar konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “FIFA Dünya Kupası harcama verileri, Rusya’da temassız ödemelerin büyüdüğünü ve taraftarların kuyruklarda beklemek yerine zamanlarını maçları izlemeye ayırmak için hızlı ve güvenli ödeme yöntemlerini tercih ettiklerini ortaya koyuyor ” dedi.

Rusya’da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası’nda final karşılaşmasına kadar oynanan 62 maçta stadyum içi alışverişlerde en yüksek harcama ev sahibi takım Rusya ile Suudi Arabistan arasında Luzhniki Stadyumu’nda oynanan açılış maçında gerçekleşti. Taraftarlar bu maçta yaklaşık $900 bin harcama yaptı. Bu tutarın yüzde 69’unu Rus taraftarların yaptığı harcamalar, yüzde 31’ini ise diğer ülkelerden gelen taraftarların yaptığı harcamalar oluşturdu.

EN ÇOK HARCAMA YAPAN 10 ÜLKE

FIFA Dünya Kupası’nda maçların oynandığı stadyumlarda Visa kartlarını kullanarak en çok harcama yapan taraftarların ülkeleri:

• Rusya: 12 milyon dolar

• Amerika 3 milyon dolar

• Meksika: 1,5 milyon dolar

• Çin: 1,1 milyon dolar

• Arjantin: 700.000 dolar

• Peru: 560.000 dolar

• İngiltere: 550.000 dolar

• Brezilya: 500.000 dolar

• Kolombiya: 420.000 dolar

• Avustralya: 400.000 dolar

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