Cüneyt Çakır ve ekibi İstanbul'a döndü

Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nda görev alan hakem Cüneyt Çakır ve ekibi İstanbul'a geldi.
Rusya'dan uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen Çakır ile yardımcı hakemler Tarık Ongun ve Bahattin Duran'ı, hakemler ve genç hakem adayları ile birçok futbolsever karşıladı.
Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çakır, Dünya Kupası'nda bulunmanın muhteşem bir duygu olduğunu söyledi.
Turnuva boyunca Türk halkının dua ve desteklerini hissettiklerini dile getiren Çakır, "Keşke milli takımımız da orada olsaydı, birlikte mücadele etseydik. İki kere üst üste Dünya Kupası'na katıldık. İkisinde de yarı final seviyesine kadar geldik. Bu, Türk hakemliği ve Türk futbolu adına muhteşem bir duygu. Bundan sonra yapacaklarımız için de çok önemli bir gösterge. Bizim hedeflerimiz bitmez. Biraz dinlenip 2 yıllık hedefler kuracağız. İnşallah önümüzde 2020 Avrupa Şampiyonası var. Oraya gitmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız." diye konuştu.
Dünya Kupası'nda final yönetmenin sadece performansa bağlı olmadığını vurgulayan Çakır, şöyle devam etti:
"Yarı finali duyunca çok mutlu olduk. Yarı finalle rüyamızı gerçekleştirdik. Tarık Ongun ve Bahattin Duran, benim gözümde dünyanın en iyi yardımcı hakemleri. En büyük özellikleri çok çalışmak ve asla pes etmemek. Eminim önümüzdeki bütün hedeflerimize birlikte ulaşacağız. Herhalde bir hakem takımı için bundan daha büyük bir gurur yoktur. Buraya gelen herkese çok teşekkür ediyoruz."
Cüneyt Çakır, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla ilgili ise "Pozitif anlamda çok bariz farklar yaşandı. Gerek oyuncu davranışları gerekse adaletin sağlanması ve doğru kararlar verilmesi açısından bence çok iyi bir Dünya Kupası oldu. Uygulama, ülkemizde de pozitif olarak yansıyacak ve topun oyunda kalma süresi artacak, diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Yardımcı hakemlerden Tarık Ongun da "Biz de Bahattin'le dünyanın en iyi hakemine yardımcılık yapmaktan çok mutluyuz. Yaklaşık 10 yıldır birlikte 200'ün üstünde maç yönettik. Birkaç yıl daha yapacak işimiz var." değerlendirmesinde bulundu.
Bahattin Duran ise "Çok büyük, çok onur verici bir maceraydı. Aramızda da konuştuk. 2014 ve 2018 yarı finali. 2014'te yarı finale kalan takımların hiçbiri 2018'de yarı finale kalamadı ama Türk hakem takımı oradaydı. Bu bizim için büyük mutluluk. Türkiye ve Türk hakemliği için çok mutluyuz." şeklinde görüş belirtti.
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