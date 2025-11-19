Habertürk
        Dünya Kupası'nda play-off bileti alanlar belli oldu! - Futbol Haberleri

        Dünya Kupası'nda play-off bileti alanlar belli oldu!

        2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde play-off oynayacak ülkeler belli oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 01:21 Güncelleme: 19.11.2025 - 01:21
        Elemelerde play-off bileti alanlar belli oldu!
        2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde play-off'lara kalan ülkeler belli oldu.

        Eleme gruplarında oynanan maçların ardından 12 grup ikincisi ile Uluslar Ligi'nden gelen (eleme gruplarında ilk ikiye giremeyen) 4 takım, play-off oynamaya hak kazandı.

        Gruplarını ikinci sırada bitiren Slovakya, Kosova, Danimarka, Ukrayna, Türkiye, İrlanda Cumhuriyeti, Polonya, Bosna Hersek, İtalya, Galler, Arnavutluk ve Çekya, Dünya Kupası bileti için play-off oynayacak

        Uluslar Ligi'nden gelen Kuzey İrlanda, İsveç, Romanya ve Kuzey Makedonya da play-off aşamasına adını yazdıran diğer takımlar oldu.

        Gruplarını lider tamamlayan Almanya, İsviçre, İskoçya, Fransa, İspanya, Portekiz, Hollanda, Avusturya, Norveç, Belçika, İngiltere ve Hırvatistan ise turnuvaya direkt olarak katılacak.

        Play-off etabında 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi'nden en iyi grup liderleri karşı karşıya gelecek.

        Tek maç eleme usulüne göre oynanacak maçlar sonunda 2 turu (yarı final ve final) geçen takımlar, 2026 Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanacak.

        Yarı finaller 26 Mart, finaller ise 31 Mart'ta oynanacak ve 2026 Dünya Kupası'na gidecek son 4 Avrupa ekibi belli olacak.

        Yarı finalde 1. ve 2. torbada yer alan takımlar, maçlarını evlerinde oynayacak. Final maçının ev sahibi ise kura çekimi ile belirlenecek.

        Kura çekimi 20 Kasım Perşembe günü TSİ 15.00'te Zürih'te yapılacak.

        Kura çekimi öncesinde torbalar şöyle oluştu:

        1. Torba: İtalya, Danimarka, Türkiye, Ukrayna

        2. Torba: Polonya, Galler, Çekya, Slovakya

        3. Torba: İrlanda Cumhuriyeti, Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova

        4. Torba: İsveç, Romanya, Kuzey Makedonya, Kuzey İrlanda

