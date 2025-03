Dünya müziği Mart ayında Babylon'da Babylon, Mart ayında Kiefer Trio, Siv Jakobsen, Moses Yoofee Trio, Ari Barokas, Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars, Radyo Eksen Partisi, Selin Baycan, Doğan Duru, Balkan Wedding Party, The Away Days, Kit Sebastian konserlerine ev sahipliği yapacak

Habertürk Giriş: 07.03.2025 - 00:05 Güncelleme: 07.03.2025 - 00:05 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL