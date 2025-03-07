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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Dünya müziği Mart ayında Babylon'da

        Dünya müziği Mart ayında Babylon'da

        Babylon, Mart ayında Kiefer Trio, Siv Jakobsen, Moses Yoofee Trio, Ari Barokas, Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars, Radyo Eksen Partisi, Selin Baycan, Doğan Duru, Balkan Wedding Party, The Away Days, Kit Sebastian konserlerine ev sahipliği yapacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.03.2025 - 00:05 Güncelleme: 07.03.2025 - 00:05
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        Dünya müziği Mart ayında Babylon'da
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        Babylon, Mart ayında da müzikseverlere dolu bir program sunuyor. Babylon Picks kapsamında Avrupa’daki caz festivallerinin sevilen isimlerinden Moses Yofee Trio ise 13 Mart’ta Babylon’da sahnede olacak.

        Ayhan Sicimoğlu
        Ayhan Sicimoğlu

        Latin müziği deyince Türkiye’de ilk akla gelen isim Ayhan Sicimoğlu ve Latin All Star orkestrası 14 Mart’ta sevenlerine müzik ve eğlence dolu bir gece yaşatacak.

        Yerli müzik sahnesinin çok sevilen gruplarından Duman’la tanıdığımız Ari Barokas 7 Mart’ta, Redd’le hayatımıza giren Doğan Duru ise 26 Mart’ta Babylon sahnesinde olacak.

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        Ari Barokas
        Ari Barokas

        Bağımsız sahnenin güçlü seslerinden Selin Baycan, zamansız melodileri ve duygu yüklü, etkileyici hikayeleriyle dinleyicileri gerçek bir müzik gecesine davet ediyor. Kalben, Yasemin Mori, Brek ve sürpriz konuklarıyla sahnede olacak.

        Can Özen ve Orkun Atik tarafından kurulan ve bugüne dek üretimleriyle yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da övgüyle karşılanan The Away Days, 22 Mart’ta Babylon’da.

        Kit Sebastian
        Kit Sebastian

        İngiltere’de yaşayan Kit Martin ve Merve Erdem’den oluşan Kit Sebastian, geçmişi ve şimdiyi psikedelik pop ekseninde buluşturuyor. Ülkemizde de çok seveni olan ikili 28 Mart’tasevenleriyle Babylon’da bir araya gelecek.

        Babylon’un programında önemli bir paya sahip olan Oldies But Goldies, ABBA’dan Michael Jackson’a, Depeche Mode’dan Madonna’ya uzanan şarkılarla 29 Mart’ta nostalji severlerle buluşacak.

        Etkinliklerin biletler Biletix ve Passo'da satışa çıktı.

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        #Babylon
        #Ayhan Sicimoğlu
        #Ari Barokas
        #konser
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