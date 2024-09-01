1. RUSYA DÜNYA'NIN EN BÜYÜK ÜLKESİDİR

Belki Rusya'nın oldukça büyük olduğunu zaten biliyordunuz, ama ne kadar büyük olduğunu biliyor muydunuz? Toplam 6,601,665 mil kare (17,098,242 kilometrekare) yüzölçümüyle Rusya, tüm dünya ülkeleri arasında en büyüğüdür. Karşılaştırma yapmak gerekirse, ikinci en büyük ülke olan Kanada'dan %70 daha büyüktür ve üçüncü sıradaki Amerika Birleşik Devletleri'nin iki katından daha fazladır.