Intel tarafından organize edilen; aralarında Microsoft, Toshiba, Dell gibi firmaların yer aldığı 170’in üzerinde firma tarafından da desteklenen gün kapsamında İnternet kullanıcılarından beklenen tek şey kendi güvenlikleri açısından şifrelerini değiştirme ve yenileme alışkanlığı kazandırmak.

7 MAYIS DÜNYA ŞİFRE GÜNÜ HAKKINDA BİLGİLER

Şifrelerin kötü niyetli kişiler tarafından tahmin edilmesine engel olmak için şifre olarak ardışık sayılar, isimler, klavye tuş kombinasyonları, sosyal medyada sıklıkla kullandıkları kelimeler veya kendi isimlerinin varyasyonları seçilmemeli.

Durum böyle olunca da şifrelerin kötü niyetli kişiler tarafından tahmin edilmesi oldukça kolaylaşıyor. Böyle bir durumla karşı karşıya kalmamak için şifre seçerken aşağıdaki maddelere dikkat etmeniz faydalı olacaktır:

Tek kelimelik şifreler seçmeyin.

Uzunluk ve karmaşıklığa önem verin.

Kolay şekilde bulunabilecek herhangi bir tarih veya durumu şifre olarak kullanmayın.

14 karakter ve üzeri şifre oluşturun.

Büyük ve küçük harfler kullanın.

Boşluk ve diğer özel karakterleri kullanın.

Şifrelerinizi seçtikten sonra ise işiniz bitmiş olmuyor. Şifrelerinizi güven altında tutabilmek için yapmanız gerekenler var:

Şifrelerinin düzenli olarak değiştirin.

Şifrelerinizi giriş formlarında yanlış alanlara yazmayın.

Şifrelerinizi bir yere yazmayın, eposta ile göndermeyin ve başkaları ile paylaşmayın.

Üye olunan sitelerde farklı şifreler kullanın.