Bireylere ve toplumlara biriktirmeyi öğretmek, dünyanın kaynaklarını koruyabilmek için kabul edilen Dünya Tasarruf günü nedir? Dünya Tasarruf Günü ne zaman kabul edildi?

DÜNYA TASARRUF GÜNÜ NEDİR?

Her Yıl Ekim ayının 31. günü dünyada tasarrufun önemine dikkat çekmek, refah seviyesini arttırmak, tüketimi değil biriktirmeyi teşvik etmek ve kaynakların sürdürülebilirliğini güçlendirmek amacıyla Dünya Tasarruf Günü olarak kutlanıyor. 1924’te Birinci Uluslararası Tasarruf Kongresi’nde kabul edilen Dünya Tasarruf Günü, her yıl 31 Ekim'de kutlanıyor. Dünya Tasarruf Günü, insanları birikimlerini yastık altından çıkarıp bir bankada değerlendirme fikriyle tanıştırmak amacıyla ortaya çıktı.

Tasarruf etmenin insanlar ve ülke ekonomileri için ne kadar önemli olduğunu vurgulamak adına 1924'te World Savings Banks Institute (WSBI-Dünya Tasarruf Bankaları Enstitüsü) adlı bir enstitü kuruldu.

İşte o tarihten bu yana da Dünya Tasarruf Günü’nün kutlanması bir gelenek halini aldı.