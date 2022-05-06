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Dünya Ticaret Örgütü çelikte Türkiye'yi haklı buldu

AB tarafından belirli çelik ürünlerine uygulanan korunma önlemine karşı Türkiye'nin başlattığı Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Paneli, Türkiye'yi haklı buldu. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Panel tarafından yayımlanan raporun AB için bağlayıcı olduğu belirtilerek "Önlemden etkilenen başta Türkiye olmak üzere birçok çelik ihracatçısı ülke, kararın eksiksiz uygulanması ile AB pazarındaki kayıplarını telafi etmeye başlayabilecektir" denildi

Dünya Ticaret Örgütü Türkiye'yi haklı buldu
HABERTURK.COM

Avrupa Birliği'nin (AB) çelik ürünlerinde 2018 yılında uygulamaya başladığı korunma önlemlerine karşı Türkiye'nin Dünya Ticaret Örgütü'nde (DTÖ) başlattığı davada kurulan Panel, Türkiye'nin tezlerini destekledi ve AB'nin uygulamakta olduğu önlemlerin uluslararası ticaret kurallarına aykırı olduğuna hükmetti.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre 29 Nisan 2022 tarihinde tüm DTÖ üyeleriyle paylaşılan Panel Raporunda, AB'nin, önlemlerini Korunma Önlemleri Anlaşması'na uyumlu hale getirmesi gerektiğine hükmedildi.

'RAPOR KESİN VE BAĞLAYICI'

Bakanlık açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Bu karar sonrası Türkiye, korumacı ve uluslararası kurallara aykırı uygulamaların arttığı bir dönemde kurucu üyesi olduğu DTÖ'nün mekanizmaları içinde kalarak haklılığını ortaya koymuş ve bir içtihat oluşmasına katkıda bulunmuştur. Dava sonucu, ülkemiz açısından önemli bir başarıdır.

AB tarafından itiraz görmeyen ve temyiz edilmeyen Panel Raporu önümüzdeki günlerde DTÖ'de Anlaşmazlıkların Halli Organı'nda kabul edilecektir. Kabul edilen Rapor, AB açısından kesin ve bağlayıcı olacak olup, önlemden etkilenen başta Türkiye olmak üzere birçok çelik ihracatçısı ülke kararın eksiksiz uygulanması ile AB pazarındaki kayıplarını telafi etmeye başlayabilecektir."

Açıklamada ava sonucunun, üye ülkelerin, DTÖ Anlaşmalarını tam olarak uygulamaması, önlem alırken salt ve keyfi korumacı amaçlarla hareket etmesi ve Anlaşmaların esneklik içeren hükümlerini amacı dışında kullanmasının engellenmesi açısından önemli mesajlar içerdiği vurgulandı.

'GEREKLİ TAKİP YAPILACAKTIR'

Bundan sonraki aşamaya ilişkin ise şu bilgiler paylaşıldı:

"Panel kararının eksiksiz uygulanması yönünde DTÖ nezdinde ve AB ile ikili ilişkilerimiz çerçevesinde gerekli takip yapılacaktır. Kararın AB'nin önlemlerini gözden geçireceği Temmuz ayından önce çıkmış olması da bu anlamda önemlidir. AB'nin bu karar sonrasında mevcut önlemlerini uyumlaştırması gerekmektedir."

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