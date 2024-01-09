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        Haberler Gündem Dünya Yeni Kelime Öğrenme Günü nedir? 9 Ocak'ta kutlanan Dünya Yeni Kelime Öğrenme Günü neden kutlanır?

        9 Ocak'ta kutlanan Dünya Yeni Kelime Öğrenme Günü nedir?

        Kişilerin kelime dağarcığını geliştirmesine işaret etmek için her yıl 9 Ocak tarihinde Dünya Yeni Kelime Öğrenme Günü kutlanıyor. Peki, Dünya Yeni Kelime Öğrenme Günü tam olarak nedir ve neden kutlanır? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2024 - 11:47 Güncelleme: 09.01.2024 - 11:47
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        Her yıl tüm dünyada kutlanan 'Dünya Yeni Kelime Öğrenme Günü' (Word Nerd Day) bu sene de kutlanıyor. Peki, Dünya Yeni Kelime Öğrenme Günü nedir ve neden kutlanır? İşte, detaylar...

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        DÜNYA YENİ KELİME ÖĞRENME GÜNÜ NEDİR?

        9 Ocak her yıl "Dünya Yeni Kelime Öğrenme Günü" olarak kutlanır. Bu gün, dil ve kelime sevgisini kutlamak için ayrılır. Kelime meraklıları ve dil tutkunları, yeni kelimeler öğrenmeye ve kelime dağarcıklarını genişletmeye teşvik edilir.

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        9 OCAK DÜNYA YENİ KELİME ÖĞRENME GÜNÜ'NÜN AMACI NEDİR?

        Bu özel gün, insanları yeni kelimeler keşfetmeye teşvik eder, kelime oyunları oynamaya, dil kaynaklarını incelemeye ve kelimeleri günlük konuşma ve yazılarında kullanmaya teşvik eder. İnsanlar, yeni kelimelerin anlamlarını öğrenerek, dilin zenginliğini ve ifade gücünü keşfedebilirler. Bu gün aynı zamanda dilbilim ve yazı konularında farkındalık yaratmak için de bir platform sağlar.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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