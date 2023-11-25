Haberler Yaşam Dünya'yı bir arada tutan yer çekimi olmasaydı hayatta kalabilir miydik?

Dünya'yı bir arada tutan yer çekimi olmasaydı hayatta kalabilir miydik? Yer çekimi, insan yaşamı için gerekli olan fiziksel bir yasa. Olmadığı takdirde, Dünya parçalara ayrılır ve üzerindeki tüm yaşam biterdi çünkü yer çekimi tüm gezegeni bir arada tutan daimi bir güçtür. Habertürk Giriş: 25.11.2023 - 11:47 Güncelleme: 25.11.2023 - 11:47 facebook

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Dünya'da yer çekimi olmasa neler olacağını hiç düşündünüz mü? Bu, birçok kişinin aklında insanların havada süzüldüğü eğlenceli bir ortamı getirebilir ama gerçekler pek de öyle değil.

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Tıpkı nesneler ve insanlar gibi Dünya da Güneş'in çekim kuvvetinden etkilenir. Eğer Dünya'nın yer çekimi sıfır olursa, gezegenimizi hiçbir şey tutamaz ve iç çekirdekte oluşan basınç nedeniyle ölümcül bir devasa patlamayla yok olurdu; Dünya, uzayda süzülen parçalara ayrılarak uzayda sonsuzluğa karışırdı.