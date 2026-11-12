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        Haberler Dünya 53 ülke ve kuruluştan Gazze çağrısı

        53 ülke ve kuruluştan Gazze çağrısı

        Türkiye'nin aralarında olduğu 53 ülke ve kuruluş, Gazze'ye insani yardımın erişimine derhal izin verilmesi ve İsrail saldırılarından hesap sorulması çağrısı yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12 Kasım 2026 - 18:55 Güncelleme:
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        53 ülke ve kuruluştan Gazze çağrısı

        Türkiye'nin de aralarında bulunduğu, Birleşmiş Milletlere (BM) üye 53 ülke ve kuruluş, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılmasına derhal izin verilmesi ve İsrail'in saldırılarından hesap sorulması çağrısında bulundu.

        53 ülke ve kuruluştan yapılan ortak açıklama, İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Sarah MacIntosh tarafından BM Güvenlik Konseyi girişinde okundu.

        BM Güvenlik Konseyi kararlarının Gazze'ye "tam insani yardımın derhal girişini öngördüğünü" ancak bunun henüz gerçekleşmediğini vurgulayan MacIntosh, "Ateşkesin ardından, siyasi irade izin verdiğinde insani durumun iyileştirilmesi için ilerleme kaydedilebileceğini gördük. Ancak kış yaklaşırken Gazze'de çok fazla insan hala yeterli barınaktan yoksun." dedi.

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        MacIntosh, "İsrail'deki seçimlerin ardından göreve gelecek İsrail hükümetine, Gazze genelinde ve mevcut tüm geçiş noktaları ve kara yolları üzerinden derhal ve engelsiz insani yardım erişimine izin vermesi ve bunu kolaylaştırması çağrımızı yineliyoruz." ifadesini kullandı.

        İsrail'in Mısır ve Ürdün'den insani yardım koridorlarını tam olarak açarak kritik malzemelerin geçişine izin vermesi gerektiğini belirten MacIntosh, İsrail'e ayrıca Gazze'de halk sağlığının kötüleşmesini önlemesi, sağlık çalışanlarına ve tesislerine yönelik saldırıları durdurması çağrısı yaptı.

        MacIntosh, "Sağlık ve insani yardım çalışanlarına yönelik saldırılarla ilgili şeffaf ceza soruşturmaları başlatılması ve hızlandırılması, üst düzey uluslararası heyetlerin ve gazetecilerin Gazze'ye erişimine izin verilmesi için çağrımızı yineliyoruz." diye konuştu.

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        Ortak açıklamaya destek veren ülkelerin, Gazze'deki insani yardım çalışmalarını destekleme taahhüdünü yinelediğini aktaran MacIntosh, bu bağlamda BM ve kuruluşlarının insani yardım sağlama konusundaki hayati rolünü yeniden teyit ettiklerini kaydetti.

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        #çağrı
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