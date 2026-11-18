AB Dış İlişkiler Servisinden (EEAS), Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal silah kullandığına ilişkin iddialarla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Rusya'ya "Ukrayna'da kimyasal silah kullanımını derhal sonlandırma ve Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'ne tam uyum sağlama" çağrısında bulunuldu.

Ukrayna'nın yürüttüğü ulusal soruşturmanın, Rus güçlerinin cephe hattında toplumsal olaylara müdahalede kullanılan kimyasal maddeleri yaygın ve sistematik biçimde silah olarak kullandığını ortaya koyduğu savunulan açıklamada, kimyasal silahların kim tarafından, nerede ve hangi koşulda kullanılırsa kullanılsın uluslararası hukukun ihlali olduğu vurgulandı. Açıklamada, bu tür olayların kapsamlı biçimde soruşturulması ve sorumluların adalet önüne çıkarılması gerektiği belirtildi.

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AB'nin kimyasal silahların yayılması ve kullanımına karışanlara yönelik kısıtlayıcı tedbirleri kısa süre önce uzattığı hatırlatılan açıklamada, sorumlulara karşı ilave yaptırımlar uygulanmaya hazır olunduğu vurgulandı.

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünün (OPCW) mevcut kanıtlar ışığında ihlallerin sorumlularını belirlemek üzere yetkisini gecikmeksizin kullanmasının istendiği açıklamada, sorumluların hesap vermemesinin Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'nin ve kimyasal silah kullanımına karşı uluslararası normların güvenilirliğini zedeleyebileceği uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, Ukraynalı yetkililerin yürüttüğü soruşturmanın yönteminin OPCW tarafından doğrulandığı belirtilerek, soruşturmadaki çalışmalarından dolayı Ukraynalı yetkililere teşekkür edildi.

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Ukrayna'nın soruşturması

Ukrayna'nın OPCW'nin teknik desteğiyle yürüttüğü soruşturmada, Rus güçlerinin Eylül 2024'te Dnipropetrovsk bölgesindeki Illinka köyü yakınlarında Ukrayna mevzilerine karşı "CS" tipi göz yaşartıcı gaz içeren mühimmat kullandığı öne sürüldü.

OPCW, Kasım 2024'te yayımladığı ayrı bir teknik inceleme raporunda, bölgeden alınan mühimmat ve toprak örneklerinde, CS maddesinin bulunduğunu doğrulamış ancak kullanımın sorumlusunu belirlememişti.

Ukrayna'nın ulusal soruşturma raporu, 17 Kasım'da OPCW aracılığıyla Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'ne taraf ülkelere iletilmişti.

Almanya, Danimarka ve Estonya da soruşturmanın bulgularına ilişkin açıklamalarında Rusya'yı kınayarak sorumluların hesap vermesi çağrısında bulunmuştu.

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Rusya ise Ukrayna'da kimyasal silah kullandığı yönündeki suçlamaları daha önce reddetmiş, Ukrayna'nın sunduğu bilgilerin güvenilir olmadığını savunmuştu.