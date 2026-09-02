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        Haberler Dünya Amerika ABD, Artemis Anlaşmaları'na katılan Türkiye'yi tebrik etti

        ABD, Artemis Anlaşmaları'na katılan Türkiye'yi tebrik etti

        ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'yi Artemis Anlaşmaları'na katılımından dolayı tebrik ederek, Türkiye'nin, uzayın barışçıl bir şekilde araştırılması ve kullanılmasına olan bağlılığını taahhüt ettiğini belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Eylül 2026 - 00:36 Güncelleme:
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        ABD'den Türkiye'ye 'Artemis' kutlaması

        ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan, Türkiye'nin Artemis Anlaşmaları'na imza atmasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

        AA'nın haberine göre açıklamada, "Türkiye, bugüne kadar Anlaşmaları imzalayan 71. ülke olup, uzayın barışçıl bir şekilde araştırılması ve kullanılmasına olan bağlılığını taahhüt etmektedir." ifadesi kullanıldı.

        Anlaşmayı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın, ABD'li yetkililerle 31 Ağustos'ta Washington'da imzaladığı hatırlatılan açıklamada, "Türkiye, ABD'nin uzun süredir savunma işbirliği, bölgesel güvenlik ve ticari ortaklıklar konusunda yakından koordinasyon sağladığı değerli bir NATO müttefikidir." değerlendirmesinde bulunuldu.

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        Artemis Anlaşmaları'nın sorumlu uzay araştırmalarına rehberlik edecek pratik ilkeler seti olarak hizmet etmek üzere 2020 yılında Başkan Donald Trump'ın ilk döneminde kurulduğu belirtilen açıklamada, Türkiye'nin, sürdürülebilir sivil uzay faaliyetlerine ilişkin anlaşmaların ilkelerini onaylayan ABD'ye ve diğer ülkelere katıldığı kaydedildi.

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        #türkiye
        #Artemis Anlaşmaları
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