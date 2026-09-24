ABD'den Rusya Devlet Başkanı Putin'e G20 daveti

ABD, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i aralık ayında Miami'de düzenlenmesi planlanan G20 toplantısına katılmaya davet etti. Putin'in daveti kabul etmesi halinde bu, Rusya'nın 2022'de Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana katılacağı ilk büyük zirve olacak.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio tarafından New York'taki Birleşmiş Milletler toplantıları marjında düzenlediği basın toplantısında Putin'in zirveye davet etti.

Rubio, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı görüşmenin ardından, "Başkan Putin'i G20'ye davet ettik. Bunun kendisi için yalnızca Trump'la değil, diğer dünya liderleriyle de bir araya gelmesi açısından bir fırsat olduğunu düşünüyoruz. Bu daveti kabul etmesini umuyoruz" ifadelerini kullandı.

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Kremlin henüz davete ilişkin kamuoyuna açık bir açıklama yapmadı.

Rusya G20 üyesi olmaya devam ediyor ancak Putin, 2019'dan bu yana örgütün zirvelerine katılmadı. Rus lider, 2023'te zirvenin bir oturumuna çevrim içi olarak katılmıştı. Aralık ayındaki zirvenin Trump National Doral golf kulübünde düzenlenmesi planlanıyor.

Rubio, daveti Trump'ın "neredeyse herkesle" görüşmeye hazır olduğunu ve "sorunları çözmek için anlaşmazlık yaşadığınız insanlarla görüşmeniz gerektiğini" söyleyerek gerekçelendirdi. Rubio, "görüşmenin arkasında bir amaç olması" halinde Trump'ın başka platformlarda Putin'le birebir görüşmeye de açık olduğunu belirtti.

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G20, dünyanın en büyük ekonomilerinin oluşturduğu bir platform. Avrupa Birliği, Çin, Hindistan, ABD, Birleşik Krallık ve diğer önemli ülkeler G20'nin üyeleri arasında yer alıyor.

Avrupalı yetkililer, ağustos ayında grubun üst düzey ekonomi yetkililerinin toplantısına Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov'un davet edilmesine tepki göstermiş ve zirvede Siluanov ile "aile fotoğrafı" için poz vermeyi reddetmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, bu ayın başında yaptığı açıklamada, zirveye katılmaya ve Putin'in de katılması halinde Rus liderle görüşmeye hazır olduğunu söylemişti.

Zelenskiy,, "Gitmeliyiz. Görüşmeli, konuşmalı ve kararlar almalıyız. Mesele sözler değil. Ona ne söyleyeceğim ya da onun bana ne söylemek istediği önemli değil. Hiç önemli değil. Önemli olan sonuçlar. Hepsi bu" ifadelerini kullanmıştı.

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Zelenskiy çarşamba günü Birleşmiş Milletler'e hitap ederek dünya liderlerine Rusya'nın gelirlerini azaltmaya ve savaş çabalarını sekteye uğratmaya devam etmeleri çağrısında bulundu.

Zelenskiy, "Ukraynalılar bu kışın bizim için çok zorlu geçebileceğini anlıyor. Buna karşılık, Rusya için de işleri zorlaştırmaktan başka seçeneğimiz olmayacak" dedi.

Zelenskiy ayrıca Putin durdurulmadığı takdirde savaşın Ukrayna sınırlarının ötesine yayılabileceği uyarısında bulundu.