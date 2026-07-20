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        Haberler Dünya ABD: İran'a yönelik son saldırı dalgası tamamlandı

        ABD: İran'a yönelik son saldırı dalgası tamamlandı

        ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'a karşı 9 gecedir devam eden saldırıların son dalgasının tamamlandığını açıkladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20 Temmuz 2026 - 07:00 Güncelleme:
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        ABD'nin İran'a yönelik son saldırı dalgası tamamlandı
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        ABD ordusu, İran’a karşı 9 gecedir devam eden saldırıların son dalgasının tamamlandığını duyurdu.

        İHA'nın haberine göre; ABD Merkez Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, son saldırıların İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan ticari gemileri ve sivil denizcileri hedef alma kabiliyetini daha da zayıflatmak amacıyla düzenlendiği vurgulanarak, "ABD güçleri, İran'a ait askeri komuta merkezlerini, hava savunma ve kıyı gözetleme tesislerini, deniz gücü unsurlarını, füze ile insansız hava aracı (İHA) fırlatma sahalarını ve iletişim ağlarını hedef aldı" denildi.

        Saldırıların ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla gerçekleştirildiği hatırlatılan açıklamada, "ABD kuvvetleri teyakkuzda olmayı sürdürmektedir" ifadelerine yer verildi.

        ABD SALDIRILARI 9. GECE DE DEVAM ETMİŞTİ

        CENTCOM'dan günün erken saatlerinde yapılan açıklamada, İran’a yönelik saldırıların 9. gecesinde devam ettiği kaydedilmişti.

        İran basını ise ülkenin güneybatısındaki Huzistan eyaletinde bulunan Mahşehr ve Bender İmam Humeyni liman kentleri başta olmak üzere birçok bölgede patlamaların meydana geldiğini duyurmuştu.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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