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        ABD, İran'daki hedefleri vurdu

        ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'daki "askeri hedeflere" saldırmaya başladığını bildirdi. Açıklamanın hemen ardından İran'ın farklı eyaletlerinde çok sayıda patlama sesi duyulduğu belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22 Temmuz 2026 - 03:44 Güncelleme:
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        ABD, İran'daki hedefleri vurdu

        CENTCOM, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İran'a yönelik yeni saldırılar hakkında bilgi verdi.

        Açıklamada, ABD kuvvetlerinin doğu saatiyle 19.00'da İran'daki "askeri hedeflere" saldırmaya başladığı ifade edildi.

        Bu saldırılar ile birlikte ABD'nin arka arkaya 11 gece İran'a saldırılar düzenlediği aktarılan açıklamada, saldırılar ile "İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemileri tehdit etme kabiliyetini" zayıflatmanın amaçlandığı kaydedildi.

        İRAN'IN FARKLI EYALETLERİNDE PATLAMA SESLERİ

        AA'nın aktardığı habere göre, ABD'nin saldırı başlattığını duyurmasının ardından İran'ın farklı eyaletlerinde çok sayıda patlama sesi duyulduğu bildirildi.

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        İran basınına göre, ABD'nin saldırı açıklaması sonrası ülkenin genelinde birçok kent ve liman hedef alındı. Haberlerde, Tebriz kentinin güneyinde askeri bir bölgenin yakınlarında, Huzistan eyaletine bağlı Mahşehr ve Behbehan kentlerinde patlamalar meydana geldiği aktarıldı.

        İran Devlet Televizyonu, ülkenin güneydoğusundaki Sistan-Belucistan eyaletine bağlı Çabahar kentinde 4 patlama sesi duyulduğunu ve bölgede ABD savaş uçaklarının uçuş yaptığını duyurdu.

        Yine aynı eyalette yer alan Kunarek kentinde de patlama sesi işitildiği belirtildi. Hürmüzgan eyaletindeki Sirik kenti, Buşehr kenti yakınlarındaki iki bölge ve ülkenin batısında bulunan Kirmanşah eyaletine bağlı Kangavar kenti de ABD füze ve hava saldırılarının hedefi oldu.

        BAŞKENT TAHRAN'DA HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ DEVREYE GİRDİ

        Öte yandan İran basınına göre, ABD'nin saldırı başlattığını duyurmasının ardından başkent Tahran’a da saldırı oldu.

        Fars Haber Ajansı, saldırı iddiaları üzerine Tahran’ın doğusunda hava savunma sistemlerinin devreye girerek ateşlendiğini duyurdu.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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